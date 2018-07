Am Freitag wurden die Erste-Hilfe-Jugend- und HELFI-Bewerbe ausgetragen, die Siegerehrung gestern, Samstag, erwarteten alle mit großer Spannung: Den Gold-Bewerb entschied die Gruppe Red Cross Heart Shockers aus Korneuburg, der Sieg im Silber/Bronze-Bewerb ging an die Crazy Hospital aus Ybbs. Bei den HELFIS kamen die Sieger der unterschiedlichen Kategorien aus Groß Weikersdorf, Himberg und Gänserndorf. Der Gesamtsieg ging an die Ortsstelle Himberg / Bezirksstelle Schwechat.

„Miteinander leben“ – unter diesem Motto stand das diesjährige Landesjugendlager des Roten Kreuzes Niederösterreich, das von 11. bis 15. Juli stattfand. 387 Kinder und Jugendliche sowie 172 Betreuer/innen sorgten in Pöggstall für Action und Spaß. „Das Jugendlager ist ein Ort, wo Kinder neben Action, Spiele und Spaß auch wichtige Grundlagen in Erste Hilfe vorzeigen und aktiv miterleben was Teamgeist und Zivilcourage bedeutet“, erklärt Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz Niederösterreich. „Heuer, im Jahr der Jugend, freuen wir uns ganz besonders über viele engagierte Kids, die am Lager mit dabei waren. 40 Jahre Jugend im Roten Kreuz ist schon ein ganz besonderer Grund zu feiern.“

„In Pöggstall veranstalten wir heuer das Jugendlager bereits zum zweiten Mal“, erzählt Bezirksstellenleiter und Vizepräsident Leopold Rötzer. „Auch das erste Lager wurde vor mittlerweile 20 Jahren in der Nähe von Pöggstall durch unsere Bezirksstelle organisiert. Da freut es natürlich besonders, dieses Jubiläum bei uns mit so vielen begeisterten Kids zu feiern.“

Landesjugendreferentin Anna Neuninger und Daniela Koller, Landesjugendservice, sorgten mit ihrem Team für Spaß und Spannung. „Das Motto „miteinander leben“ hat uns alle das ganze Camp über begleiten: Jeder und Jede von uns trägt einen wesentlichen Teil zum gesellschaftlichen Miteinander bei. Wir alle haben Talente. Wenn wir sie gemeinsam sinnvoll und auf eine menschliche Art und Weise einsetzen, können wir die Welt zu der machen, die wir gerne hätten“, sind sich die Campleiterinnen einig.

And the winner is…

Die Erste-Hilfe-Jugend- und HELFI-Bewerbe am Freitag waren sicherlich eines der Highlights des Jugendlagers. An dem Bewerb nehmen heuer 289 Jugendliche und Kinder teil und zeigten, wie Erste Hilfe richtig geht. Hier galt es, Verletzte fachgerecht zu versorgen, den Notruf abzusetzen – und dabei niemals die eigene Sicherheit zu vergessen. Die Sieger-Teams kamen heuer aus Himberg (Schwechat), Korneuburg, Ybbs, Groß Weikersdorf und Gänserndorf. Die höchste Wertung, der Erste-Hilfe-Gold-Bewerb ging in diesem Jahr an die Gruppe Red Cross Heart Shockers der Rotkreuz-Bezirksstelle Korneuburg. Den Silber/Bronze-Bewerb entschied die Gruppe Crazy Hospital der Bezirksstelle Ybbs für sich.

Aber auch die HELFIs waren wieder aktiv. Die kleinen Ersthelfer/innen begeisterten durch ihr Engagement und ihre Freude am Helfen – auch wenn so mancher vor Aufregung mit großen Augen und roten Wangen vor den Bewerter/innen stand. Die RedCrossHeroes I aus Groß Weikersdorf entschieden den HELFI-Bewerb 1 in der Gruppe der 6-8jährigen für sich, die Himbärchen 3 aus Himberg (Bezirksstelle Schwechat) den HELFI-Bewerb 2 von 6-10 Jahren und die Red Rocking Rescue Rabbits 2 aus Gänserndorf im HELFI-Bewerb 2+ der über 10jähringen.

Natürlich gab es auch einen Gesamt-Lagersieg, denn neben den Erste-Hilfe- und HELFI-Bewerben standen auch noch Kreativ- und Sozialbewerbe auf dem Programm. Der Gesamtsieg ging an die Ortsstelle Himberg / Bezirksstelle Schwechat. Für den Gesamtsieger brachte Präsident Schmoll eine ganz besondere Überraschung mit: die Ortsstelle konnte sich über ein neues Mannschaftsfahrzeug für ihre Jugendgruppen freuen.