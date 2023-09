Lesepaten werden vernetzt & versichert

Das Rote Kreuz Niederösterreich startete bereits im Jahr 2013 mit dem ersten Lernhaus in NÖ. Im gleichen Jahr wurden die Lesepatenschaften ins Leben gerufen, gefolgt von Lerntreffs und Lernpatenschaften. „Mittlerweile haben wir ein breites Angebot sowohl niederschwelliger Lese- und Lernunterstützung als auch regelmäßiger Hilfe im Rahmen unserer Lernhäuser und Lerntreffs“, sagt Hannes Buxbaum, Landesdirektor Gesundheits- und Soziale Dienste vom Roten Kreuz NÖ.

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Versicherungsschutz

„Wir haben uns nun zum nächsten Schritt entschieden“, sagen Landesleiterin des Jugendrotkreuzes Maria Handl-Stelzhammer und Hannes Buxbaum. „Hier wollen wir die Schulen wie auch die LernLesepaten und -patinnen unterstützen, um künftig gezielt Informationen sowie Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen bzw. ihnen auch einen entsprechenden Versicherungsschutz ermöglichen.“ In enger Zusammenarbeit zwischen dem Jugendrotkreuz NÖ und der Abteilung Familie und Jugend des Roten Kreuzes NÖ soll diese Vernetzung nun gezielt vorangebracht werden. „Es gibt wirklich viele LernLesepat:innen an den Schulen, die bisher nicht systematisch unterstützt werden konnten“, erzählt Handl-Stelzhammer. „Hier gilt es ein noch stärkeres Netzwerk für Kinder und Jugendliche zu etablieren.“

Wesentlich dabei ist: man muss nicht Rotkreuz-Mitglied sein, die Vernetzungsmöglichkeit bietet allen LernLesepaten und -patinnen Vorteile, auch ohne Mitgliedschaft. „Die Entscheidung erfolgt ausschließlich durch die Schule, an der unterstützt werden soll“, erläutert Handl-Stelzhammer. In enger Abstimmung mit der Bildungsdirektion bieten Rotes Kreuz und Jugendrotkreuz allen LernLesepaten und -patinnen Informationen, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Vernetzung an. Zusätzlich wird es einen Versicherungsschutz geben.

Die Schule entscheidet selbst, ob sie LernLesepaten und -patinnen an ihrer Schule im Unterricht einsetzt und welche Kinder bzw. Gruppen hier speziell unterstützt werden sollen.

Weitere Informationen: https://oerk.at/lernlesepatinnen