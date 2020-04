Die mobile Hauskrankenpflege ist bereits im „normalen“ Betrieb für viele Menschen eine wichtige Stütze und Hilfe – im Corona-Einsatz aber oft der einzige direkte Kontakt, den viele ältere Menschen haben. Eine Aufgabe – aber vor allem auch eine Herzensangelegenheit.

Angelika Gmainer ist seit 2016 Pflegeassistentin beim Roten Kreuz in Baden und betreut auch in der Coronakrise ihre Klienten. „Wenn wir die Vorsichtsmaßnahmen wie Handschuhe, Mundschutz mit besonderem Schwerpunkt Desinfektion sehr streng nehmen, dann vermittelt das unseren Klienten Sicherheit.“

„Wir vermitteln zu allererst Ruhe“

„Wir gehen auch bewusst ruhig mit ihnen um, damit sie – so gut wie möglich – frei von Angst und Stress durch diese Zeit kommen. Wir beantworten offene Fragen und vermitteln zu allererst Ruhe. Noch ein bisschen Humor in den Rucksack gepackt, lassen sich viele gern auf ein Lachen ein. Das ist es, was mir am Herzen liegt“, erzählt Angelika Gmainer. Die von ihr betreuten Personen freuen sich auf ein Wiedersehen.

„Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir da sind für die tägliche Routine und Nähe herstellen, gerade jetzt, wo so manche Angehörige fehlen. Dadurch entspannen sich unsere Klienten und schenken uns ihr Vertrauen. Ich bin nebenbei noch Sängerin und spiele Gitarre, was ich auch in dieser Zeit jetzt teilweise bei Klienten einsetzen darf. Freude in den Alltag bringen zu können, ist ein Geschenk, besonders, wenn sich diese Freude in den Augen der Menschen wiederfindet. Wie wir Pflegekräfte mit dieser Krise umgehen, so überträgt es sich auf unsere Klienten, deshalb müssen auch WIR entspannt bleiben. Die Dankbarkeit der Senioren ist groß, hin und wieder gibt es dafür ein Stückchen Kuchen.“

