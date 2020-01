Ein Sturz zuhause oder Brustschmerzen beim Spazierengehen – gerade diese Szenarien sind es, die Senioren fürchten. Dann niemanden erreichen zu können, alleine zu sein und vielleicht sogar über längere Zeit hinweg keine Hilfe rufen zu können, ist für viele eine tägliche Angst. Das Rote Kreuz sorgt jetzt mit neuen Rufhilfe-Geräten für unterwegs für zusätzliche Mobilität: Auf Knopfdruck verständigt ein eigenes Rotkreuz-Servicecenter die Rettungskräfte und hält unter anderem auch die GPS-Position für die Einsatzkräfte bereit. Sicherheit bietet zudem eine neue Rotkreuz-Dose für zuhause, die alle wichtigen Informationen über Krankheiten und Medikation enthält.

Hürner/RK NÖ Landesrat Martin Eichtinger mit Daniel Berger im Servicezentrum der Rotkreuz-Landeszentrale in Tulln. Hier treffen die Rufhilfe-Alarmierungen ein und werden bearbeitet.

NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Martin Eichtinger sieht in der neuen Technologie eine Erweiterung der Gesundheitsversorgung: „Die GPS-Rufhilfe ist ein ein wichtiger Schritt für noch mehr Sicherheit im Alltag“

6.500 Geräte sind im Einsatz

Bereits seit 1986 wird die Rufhilfe für zuhause durch das Rote Kreuz NÖ angeboten, mit der GPS-Technologie ist nun eine Erweiterung der Angebotspalette möglich. „In Niederösterreich haben wir derzeit 6.527 Geräte (per 31.12.2019) für zuhause im Einsatz. Im Jahr 2019 wurden durch diese Geräte 54.020 Notrufe ausgelöst und bearbeitet – in 8.279 Fällen musste der Rettungsdienst auch tatsächlich ausrücken“, erklärt Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz Niederösterreich. „Mit den neuen GPS-Gerät können sich Senioren auch unterwegs sicher fühlen, denn im Notfall reicht ein kurzes Drücken auf die Notfalltaste, um schnell Hilfe zu bekommen.“

Ein Drücken und Hilfe kommt

Mit Hilfe der GPS-Rufhilfegeräte, die einer konkreten Person zugeordnet sind, kann durch direktes Auslösen am Gerät etwa bei einer plötzlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Standort der betroffenen Person rasch eruieren und Hilfe z.B. durch das Entsenden des Rettungsdienstes geleistet werden. Aber nicht nur das: bei Vorliegen auf Verdacht eines Notfalls kann das Gerät auch geortet und der Rettungsdienst an diesen Standort entsendet werden.

Schodritz/RK NÖ Rufhilfe klassisch: Nach einem Sturz wie hier im Bild hilft ein Druck auf das Gerät am Handgelenk und die Rettung wird alarmiert.

Versehentlich gedrückt? Kein Problem!

Per Knopfdruck wird das Servicecenter des Roten Kreuzes alarmiert, von hier aus wird dann einerseits versucht, mit dem Klienten telefonisch Kontakt aufzunehmen – andererseits in Zusammenarbeit mit 144 Notruf Niederösterreich der Einsatz eines Rettungsmittels koordiniert. Kommt es zu einer Fehlalarmierung – wenn etwa der Rufhilfe-Knopf versehentlich gedrückt wurde, der Klient dann aber telefonisch nicht erreicht werden kann – werden die entstehenden Kosten für den Einsatz des Rettungsdienstes nicht verrechnet, sondern durch das Rote Kreuz getragen.

Neu: Die Dose im Kühlschrank

Zusätzlich zum Rufhilfe-Gerät wird durch das Rote Kreuz ab sofort die neue Rotkreuz-Dose ausgegeben, die alle Rufhilfe-Klienten kostenfrei erhalten: diese setzt genau dort an, wo die Nahtstelle Notfallpatient und Rettungsdienst zum Tragen kommt. Die kleine Kunststoffdose, die im Kühlschrank aufbewahrt wird, beinhaltet einen standardisierten Informationsbogen über Krankheit und Medikamente, der vom Klienten selbst auszufüllen ist. Damit wird eine rasche Informationsweitergabe im Notfall an den Rettungsdienst sichergestellt, der diese als Information an Krankenhaus. Ein eigens gestalteter Rotkreuz-Aufkleber an der Eingangstüre informiert die eintreffende Mannschaft über das Vorhandensein dieser Rotkreuz-Dosen am Einsatzort.

Schodritz/RK NÖ Das neue GPS-Rufhilfe-Gerät: Damit kann auch unterwegs Hilfe angefordert werden. Dank GPS wissen die Retter, wo der Klient zu finden ist.



Die Kosten der Rufhilfe

Ein Rufhilfe-Gerät des Roten Kreuzes NÖ kostet bei einem aktiven analogen Festnetzanschluss 26 Euro pro Monat. Bei Glasfaser bzw. VOIP-Telefonie oder gar keinem Festnetzanschluss kommen die GSM-Geräte zu einem Tarif von 39 Euro pro Monat zum Einsatz.

Die GPS-Geräte für unterwegs kosten ebenfalls 39 Euro pro Monat. Bei einem GPS-Rufhilfe-Gerät bedarf es keiner Installation. Sie müssen nur mehr eingeschalten werden und sind sofort betriebsbereit.