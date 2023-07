Rollstühle, Pflegebetten und 104.000 Euro Spendengeld für die Ukraine

Entgegengenommen wurden die Spenden durch das Team des Roten Kreuzes Czernowitz, das diese Woche zu Besuch in Niederösterreich war. Besucht wurden die Rotkreuz-Zentrale in Tulln, die Blutspendezentrale in Wien sowie eine Bezirks- und eine Ortsstelle. Die ukrainische Delegation sollte Tätigkeiten und Strukturen des Österreichischen Roten Kreuzes kennenlernen. Angereist waren die Leiterin des Roten Kreuzes Czernowitz Myroslava Ostrovetska und ihr Team, die Leiterin der Blutspendezentrale in Czernowitz, Anzhelika Kalancha, die Ärztin Oksana Slyzhuk, die selbst in entlegene Regionen fährt, um Menschen medizinisch zu betreuen, sowie Mykhailo Andriuk, Head of State Administration der Region Vyzhnytsia und Serhii Bodnariuk, Head of Territorial Administration of Berehomet Community.

Pflegebetten, Matratzen, Gehhilfen und Rollstühle sowie fünf Rettungsfahrzeuge und ein LKW wurden dem Roten Kreuz Czernowitz aus der Ukraine übergeben. Foto: RK NÖ M. Hechenberger

„Im November 2019 waren wir zu Gast bei unseren Kolleginnen und Kollegen in Czernowitz und konnten uns ein Bild von der Situation vor Ort machen – und das noch vor dem Krieg, der mittlerweile seit mehr als einem Jahr das Land erschüttert“, sagt Rot-Kreuz-NÖ-Präsident Josef Schmoll. „Damals galt unser Besuch dem Start eines langfristigen Projektes zur Unterstützung des Aufbaus des Freiwilligenwesens und der Seniorenbetreuung. Auf Grund der akuten Probleme haben wir bereits mehrere Hilfslieferungen auf den Weg gebracht.“

Armut, Abwanderung und jetzt auch noch der Krieg

Die Region Bukowina, in der das Pflegeheim liegt, war bereits 2019 von Armut und Abwanderung geprägt. Den Menschen dort fehlt es an allem – und auch im Pflegeheim, das vom Ukrainischen Roten Kreuz betrieben wird, fehlt es am Nötigsten. Deshalb geht nun eine weitere Lieferung auf den Weg. Dieses Mal sind es fünf Rettungsfahrzeuge sowie einen LKW, aber auch Pflegebetten, Matratzen, Gehhilfen und Rollstühle.

Sachspenden und auch Geld für ein Pflegeheim

„Außerdem haben alle unsere Bezirksstellen einen Beitrag von 2.000 Euro zur Verfügung gestellt – das sind insgesamt bei 51 Bezirksstellen immerhin 104.000 Euro. Mit diesem Geld soll nun die Sanierung des Pflegeheims organisiert und ein dringend notwendiger Bettenlift eingebaut werden.“