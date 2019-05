Rund 250 Kinder und Jugendliche aus ganz Niederösterreich zeigten am Samstag bei den diesjährigen Erste-Hilfe- und HELFI-Bewerben des Roten Kreuzes in Neulengbach ihr Können. Red Cross Chili Peppers aus Tulln bringen Gold nach Hause.

Keines der gestellten Szenarien konnte die jungen Ersthelfe stoppen: Motorradunfall, Schnittverletzungen, Kollaps oder Panikattacke – die Jugendlichen zeigten, wie’s geht. Am Abend wurden die Siegergruppen gekürt: Den Gold-Bewerb entschieden die Red Cross Chili Peppers 1 aus Tulln für sich, in der Kategorie Silber/Bronze standen die Red Tornados Gerasdorf am Siegertreppchen. Bei den Jüngsten hießen die Sieger im Bewerb HELFI 1 (6-8 Jahre) „Notruf Junior“ (Kinder 1) aus Amstetten und auch im Bewerb HELFI2 (8-10 Jahre) holte sich die Amstettener den begehrten 1. Platz: die Gruppe „Notruf Junior“ (Kinder 2) konnte den Sieg mit nach Hause nehmen. Im Bewerb Helfi 2+ (+10 Jahre) ging der begehrte goldene Helfi nach St. Valentin an die Red Angels Team 2.

„Erste Hilfe kennt kein Alterslimit, das wird einem hier klar vor Augen geführt“, meint Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll. „Da können sich viele Erwachsene eine Scheibe abschneiden.“

28 Bewerbsgruppen starteten in diesem Jahr in den Bronze/Silber- und Gold-Bewerben – und bei den jüngsten Teilnehmer/innen von sechs bis zehn Jahren waren rund 80 Kids mit vollem Engagement dabei.

„Heuer haben wir den Bewerb in Neulengbach abgehalten – und dank der großartigen Unterstützung der Bezirksstelle Neulengbach ist der Bewerb toll gelaufen“, sagt Jugendreferentin Anna Neuninger. „Unsere Jugend ist die Zukunft – und es ist einfach großartig, mit wie viel Herz und Verstand sie an die Aufgaben herangehen.“

Die Siegergruppen

Helfi I „Notruf Junior“ (Kinder 1) Amstetten

Helfi II „Notruf Junior“ (Kinder 2) Amstetten

Helfi II+ Red Angels Team 2 St. Valentin

Erste Hilfe Jugend I

Red Tornados Gerasdorf Gerasdorf

(Bronze/Silber)

Erste Hilfe Jugend II

Red Cross Chili Peppers 1 Tulln

(Gold)

Der Bewerb

Der Erste-Hilfe-Bewerb umfasste sieben Stationen: Eine Theoriestation mit einem Fragenkatalog, eine Einzelstation mit einer praktischen Übung wie das Anlegen eines Druckverbands oder die Helmabnahme eines Verletzten, eine Juxstation, wo Geschicklichkeit gefragt ist und vier Teamstationen. Dort wurden realitätsnahe Notfallsituationen von Verletztendarsteller inszeniert. Die Teammitglieder mussten sich in wenigen Minuten einen Überblick über die Situation verschaffen und die Verletzten bzw. Erkrankten fachgerecht versorgen sowie einen Notruf absetzen.

In der Kategorie „GOLD“, der hohen Schule im Erste-Hilfe-Bewerb, galt es bei einer Station mindestens fünf Verletzte zu versorgen – sogar für viele Erwachsene eine Herausforderung. Die Arbeitsleistungen aller Gruppen wurden von mehreren Bewertern beobachtet und beurteilt.