Auf zwei Rädern als Retter und Pannenhelfer unterwegs .

Bereits 19-Mal ist die Rotkreuz-Motorradstaffel ausgerückt. Auch in diesem Sommer unterstützt sie die Traffic Manager der Asfinag in den Sommermonaten rund um Wien. Die Helfer auf zwei Rädern sind dank ihrer Maschinen schnell und flexibel und können sowohl in Notfällen helfen, leisten aber auch Pannenhilfe, wenn die Zufahrt durch einen Stau blockiert ist.