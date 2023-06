Hochwasser 2013 - Es kam schlimmer als erwartet

In Österreich traf das Hochwasser 2013 Niederösterreich, Tirol, Salzburg, Vorarlberg und - wohl am stärksten - Oberösterreich, wo im Bereich des Pegels Linz ein 300-jährliches Ereignis verzeichnet wurde. Laut Erhebung des Landes waren 228 (von damals 444) Gemeinden in Oberösterreich vom Hochwasser betroffen, 22 davon schwer (was an einer Schadenssumme von über einer Million Euro festgemacht wurde, Anm.).

Tierrettung in Kritzendorf Foto: APA, HERBERT P. OCZERET

In Niederösterreich entstanden nach Angaben des Landes rund 100 Millionen Euro an Schäden durch das Hochwasser im Juni 2013. 4.000 Objekte waren betroffen, insbesondere in Gemeinden entlang der Donau. Hotspots lagen etwa in Emmersdorf, Aggsbach-Markt und Melk, wo die Altstadt am 2. Juni geflutet wurde, sowie in Kienstock, Mautern, Dürnstein, Krems, Klosterneuburg und Korneuburg. In Summe standen nach Angaben des Landes etwa 50.000 Helfer im Einsatz, insgesamt wurden 1,8 Millionen Sandsäcke verlegt.

Das überflutete Emmersdorf bei Melk Foto: APA, HELMUT FOHRINGER

Von der westlichen Landesgrenze bis in den Raum Krems überschritten die Pegelwerte knapp jene eines 100-jährlichen Hochwassers. Ab dem Gebiet Tulln bis zur slowakischen Grenze wurde ein 200- bis 300-jährliches Hochwasser verzeichnet. Noch größerer Schaden wurde u.a. durch Schutzvorrichtungen verhindert.

