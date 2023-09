Brutcontainer soll Fische zurück in NÖs Flüsse bringen

Die Kamp-Sperren stehen den Äschen bei ihrer Wanderung im Weg. Vom oberen Teil des Kamps kommen sie alleine nicht in den mittleren Teil des Flusses. In Steinegg (Bezirk Horn) wurde daher vor Kurzem das Projekt „(Wieder)Ansiedelung der Äsche am Mittleren Kamp“ gestartet, das vom Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, der Wasserwirtschaft, der BOKU Wien sowie den örtlichen Fischervereinen umgesetzt wird.

Brutcontainer mit Leitfaden für Fischervereine

In diesem Jahr wurden 15 Mutteräschen vom oberen Fluss-Teil geholt, deren Eier abgestriffen, nach Familien getrennt und in einem mobilen Fischzuchtcontainer ausgebrütet. Nach etwa vier bis fünf Monaten sind die Fische rund einen Finger lang und können ausgesetzt werden. Nächstes Jahr will man 50 Fischweibchen abstreifen und, parallel zu den Jungfischen, bereits im Frühjahr den größten Teil der Fischeier in künstliche Nester in den Fluss setzen. Damit erhofft man sich, dass die Äschen auch die Laichplätze zur Eierablage im März/April besser wiederfinden.

Bereits im Brutcontainer leben die Äschen im Flusswasser, so werden sie von Anfang an, an den Heimatfluss gewöhnt. Neben der Aufzucht der Fischeier werden künstliche Laichplätze im Fluss aufgeschüttet und die Entwicklung der Population jährlich untersucht.

Ziel des Projekt ist es, dass die Fischpopulation so lange unterstützt wird, bis sie sich wieder selbst erhalten kann. „Das wird etwa fünf Jahre dauern“, sagt Projektleiter Thomas Friedrich von der BOKU. Ab wann sich eine Population selber erhalten kann, sei abhängig von den Gegebenheiten der Gewässer und von der Fischart, meint er. Seinen Schätzungen zufolge brauche es bei den Äschen im Kamp 2.000 bis 5.000 Laichreife Fische damit der Bestand gesichert ist.

Um mit dem Konzept des Projekts auch andere heimische und bedrohte Fischpopulationen zu unterstützen, soll im Zuge des Forschungsprojekts ein Leitfaden erstellt werden: „So könnten Fischervereine oder Bewirtschafterinnen solche Wiederansiedlungen selber umsetzen“, erklärt Friedrich und ergänzt: „Die Idee ist, das Konzept, dort wo es notwendig ist, zu transferieren.“

Auch Bachforellen sollen ausgesetzt werden

Das ist sogar schon geplant. Wenn das Projekt voraussichtlich im Jahr 2028 abgeschlossen ist, wird der Brutcontainer nach einem Zwischenstopp in Oberösterreich, an den Nationalpark Thayatal weitergegeben. Dort soll eine spezielle Art von Bachforellen gestärkt werden. „Wir wollen den Brutcontainer dafür verwenden, die befruchteten Eier von Bachforellen, die besser an das Waldviertel angepasst sind, weiterzuentwickeln oder kleine Bachforellen zu züchten und sie dann in die Thaya setzen“, sagt Christian Übl, Leiter des Nationalpark Thayatal. Man werde sich die Ergebnisse vom Projekt am Kamp ansehen und dann entscheiden, wie man mit den Bachforellen in der Thaya am besten umgehe.

Dimensionen skalierbar: Schiff als Brutcontainer

Das Projekt des Brutcontainers für die Äschen im Kamp beruht auf der Methode aus dem LIFE Sterlet-Projekt, bei dem der in der Donau fast ausgestorbene Stör wieder angesiedelt werden sollte. Von 2016 bis 2022 wurden damals Maßnahmen gesetzt und unterschiedliche Aufzucht- und Besatzmethoden getestet. Jene die sich bewährt haben, werden nun weitergenutzt. Das sogenannte LIFE-Boat 4 Sturgeon Projekt galt als Fortsetzungsprojekt. Dabei fungiert ein ganzes Schiff auf der Donau als Aufzuchtstation für Donaustörarten. Es ist seit 2017 im Einsatz. Die Fische werden im Nationalpark der Wachau in der March und in Abschnitten der Donau ausgesetzt.

Das Projekt „(Wieder)Ansiedelung der Äsche am Mittleren Kamp“ finanziert sich aus Mitteln des Bundes, durch Förderungen der EU sowie aus externen Geldgebern, wie beispielsweise der Security KAG. Letztere hat sich darauf spezialisiert, ökologisch sinnvolle und innovative Projekte auszuwählen und zu unterstützen.