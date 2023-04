NÖ: Die ersten Kuckucke sind gelandet

Werbung

„Ein Blick auf die Erstankünfte dieses Jahres bestätigt, dass die ersten Kuckucke wohl immer früher ankommen“, sagte Andreas Kleewein von BirdLife Kärnten. Für eine faktenbasierte Einschätzung wären aber langjährige Datenreihen nötig.

Die ersten Beobachtungen stammen aus Oberösterreich, gefolgt von Niederösterreich, der Steiermark, Kärnten und dem Burgenland. Der Großteil der Kuckucke kommt in der zweiten Aprilhälfte aus den zentralafrikanischen Winterquartieren in Mitteleuropa an.

Durch den Rückgang vieler wichtiger Wirtsvogelarten aufgrund von Lebensraumverlust und Nahrungsmangel hat es der Kuckuck zunehmend schwer in Österreich. Der Verlust von Rastplätzen am Vogelzug sowie die illegale Verfolgung machen dem Brutparasiten zusätzlich zu schaffen und sorgen für einen negativen Bestandstrend, warnten die Vogelschützer.

Den ersten gehörten Kuckuck kann man unter https://birdlife.at/page/kuckuck-meldeaktion eintragen und somit beim Datensammeln helfen)