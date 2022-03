SWIFT-Ausschluss trifft NÖ-Wirtschaft

Aufgrund der russischen Großinvasion mussten einige NÖ-Firmen bereits in der Vorwoche ihre ukrainische Produktion stilllegen bzw. den Vertrieb runterfahren. Das Russland-Sanktionspaket des Westens hat nun auch den Handel mit Russland zum Stillstand gebracht.

Sanktionen sind immer langfristige Maßnahmen, sagt NÖ-Außenwirtschafts-Leiter Patrick Hartweg. Die nächsten zwei Wochen werden aus Sicht der Wirtschaft von „Beobachten“ und „Innehalten“ geprägt sein. Mittelfristig rechnet er mit einem massiven Einbruch der NÖ-Exporte nach Russland. Bei der Krim-Annexion 2014 wurde um ein Drittel weniger exportiert. Derzeit kontaktieren Hartweg Firmen mit der Frage, wie sie mit russischen Aufträgen umgehen sollen. „Am besten den Auftrag stoppen, bis geklärt ist, wie man an sein Geld kommt“, empfiehlt Hartweg.

Seit dem Ausschluss der größeren russischen Banken aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT am Sonntag ist der Handel mit Russland praktisch unmöglich geworden. „Mit der Sperre des europäischen Luftraums für Russland ist quasi auch die Barzahlung keine Option mehr“, so Hartweg. Dazu kommt die Sperre von internationalen Währungsreserven der russischen Zentralbank, die vor allem im Westen liegen. Das treibt in Russland die Inflation massiv an. Am Montag sackte der russische Rubel auf ein historisches Tief ab: minus 30 Prozent Wertverlust gegenüber dem Euro. Dadurch werden in Russland Firmenwerte vernichtet. Und eine Warenbestellung in NÖ kostet auf einmal für eine russische Firma um 30 Prozent mehr, so Hartweg.

Nicht nur Erdgas, Öl und Co. werden teurer

Die Sanktionen treiben nicht nur die Preise von Gas und Co. an. Auch Holz, Rohstahl und Weizen werden teurer. Dass Putin Europa den Gas-Hahn jetzt abdrehen wird, glaubt Hartweg nicht. „Solange die Pipelines funktionieren, wird russisches Gas geliefert.“ Russland braucht diese Einkommensquelle, auch wenn es derzeit auf diese Euro-Devisen de facto nicht zugreifen kann.

An ein Schrumpfen der NÖ-Wirtschaft glaubt Hartweg aber nicht. „Es wird wohl einen leichten Knick im BIP geben, aber keine Rezession.“ Im Gegensatz zu Finnland, Bulgarien oder den baltischen Staaten sei NÖ auf Märkten wie Deutschland, Italien und USA exportmäßig gut aufgestellt, um die Ausfälle aufzufangen. Für Russland-exponierte und durch Sanktionen getroffene NÖ-Firmen soll es bald Hilfen geben.