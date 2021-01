In Wilhelmsburg wurden am 20. Jänner 2021 die ersten Sanitäter gegen Corona geimpft. „Gerade für unsere Haupt- und Ehrenamtlichen Sanitäter, sowie die Zivildienstleistenden und die Mitarbeiter, die im Rahmen des FSJ eingesetzt sind, ist die Impfung eine zusätzliche Sicherheit für die Gesundheit“, so Samariterbund Arzt und Ehrenpräsident Ulrich Stiaßny, der die Impfung leitete.

Bisher wurden vom Samariterbund Niederösterreich 5.167 Verdachtsfälle transportiert und über 66.950 Covid-PCR-Testungen (ohne Schnelltests) durchgeführt.

Geimpft wurden 120 Mitarbeiter aller 22 Samariterbund Dienststellen Niederösterreichs. Für die Impfung wurden im Landesverband drei Impflinien eingerichtet. Sobald der Samariterbund weiteren Impfstoff zugewiesen bekommt, kann die Impfaktion weitergeführt werden. Die Nachfrage unter den MitarbeiterInnen ist groß.