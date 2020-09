Die freiwilligen Testungen fanden an 21 Standorten statt und wurden allen Lehrkräften sowie Gemeinde- und Bundesbediensteten, die in niederösterreichischen Schulen und Landeskindergärten tätig sind, angeboten. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeigte sich über die Teilnehmerzahlen erfreut: "Ich sehe darin einen großen und wichtigen Beitrag für einen möglichst sicheren Start ins neue Schuljahr", betonte sie in einer Aussendung.

In einem nächsten Schritt sollen nun auch den Landes- und Gemeindebediensteten in der Verwaltung freiwillige Tests angeboten werden. Insgesamt wurden in Niederösterreich bisher 212.444 Testungen durchgeführt.