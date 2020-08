Einen äußerst intensiven Sanitäterkurs absolvierten 15 Mann des Jagdkommandos in der Vorwoche in Niederösterreich.

Jagdkommando Annäherung an den Zielort im Wasser. Mit Netzschals über Kopf und Ausrüstung sind die Soldaten kaum zu erkennen. „Amphibische Übung“ nennt man dieses Training zu Land und zu Wasser.

Auf der Donau bei Greifenstein stellten sich die Soldaten dem dritten von drei Prüfungsmodulen zum Teammedic (Sanitätssoldat, Anm.), und das hat es in sich: In einer dreiwöchigen Festigungsphase müssen die Männer theoretisches Wissen und praktisches Können unter Beweis stellen.

Erschwert wird das durch wenig Schlaf, körperlich fordernde Übungen und hohen mentalen Druck: Keiner der Männer weiß, was auf ihn zukommt. Ein Mediziner überwacht die Arbeit der Prüflinge an den „Verletzten“, notiert, beurteilt – und vermeidet Tipps. Sie müssen es selber schaffen, simuliert wird ein Ernstfall.

In Greifenstein sieht der so aus: Ein Einsatzteam des Jagdkommandos von acht Männern nähert sich vom Wasser aus dem Einsatzort und wird plötzlich vom Ufer aus beschossen. Zwei Soldaten werden dabei verletzt. Sie müssen für eine Erstversorgung an Land gebracht werden. Gleichzeitig muss der Feind im Auge behalten werden: Wo ist er? Wird erneut angegriffen? Wann kann man die Verletzten auf die per Funk herbeigerufenen Boote bringen?

Jagdkommando Versorgung bei voller Fahrt, Ausweichmanöver inklusive.

Zwei Frauen, die am Flussufer sitzen, werden vorgewarnt, dass hier gleich mit Übungsmunition geschossen wird. „Wir werden aber nicht erschossen?“, lacht die eine. Inzwischen sind die Boote da, mit vereinten Kräften werden die Verletzten an Bord gehievt. Ab jetzt beobachtet der Prüfungsarzt, selbst ein Notarzt des Jagdkommandos, jeden Handgriff ganz genau. Wie wird der Verletzte gelagert? Wie schnell stellen die Sanitäter fest, wo er getroffen wurde?

Versorgung unter extremen Bedingungen

Im Ernstfall würde der Kamerad jetzt aus seinem 1.500-Euro teuren Wasseranzug geschnitten werden. Für die Übung spart man sich das und zieht ihm das Teil aus.

Jagdkommando Während der ruppigen Fahrt auf dem Boot muss dem Verletzten ein Zugang gelegt werden. Die Gesichter der Soldaten sind aus Sicherheitsgründen verpixelt.

Die Lunge wurde verletzt, schnell müssen die Einschusslöcher verschlossen werden, die in riesigen wasserdichten Säcken verpackte Ausrüstung wird ausgepackt, Zugänge gelegt, Infusionen angehängt.

„Mach mir jetzt keine Schande“, sagt der Arzt zu einem Prüfling, als der die Infusionsnadel auf dem wackeligen Boot in die Armvene seines verletzten Kameraden sticht. Mit dessen Lagerung ist der Mediziner nicht zufrieden, der Kopf liegt auf der Seitenwulst und päppelt bei jeder Welle auf und ab. Das wird notiert und Thema der Nachbesprechung sein.

Aber nicht nur diese erste Akutphase müssen die angehenden Sanis trainieren. In Kampfeinsätzen kann es sein, dass stundenlang keine Hilfe kommt. Dann gilt es – und diesen Teil haben die Prüflinge noch vor sich –, Verletzte über Stunden stabil zu halten. Und sie so zu versorgen, dass möglichst keine weiteren Schädigungen verursacht werden.

Jagdkommando Alle medizinischen Maßnahmen sowie die Verabreichung von Medikamenten müssen akribisch dokumentiert werden. Im Bild übernimmt der Funker auch das medizinische Protokoll.

Man wird das in der kommenden Nacht trainieren – zwölf Stunden lang. Drei Stunden Pause werden den Männern zwischen den Übungen gegönnt sein. Wenn jemand an diesen harten Anforderungen scheitert, dann ist das meistens im ersten oder zweiten Kurs der Fall, aber selten im dritten, sagen die Ausbildner. Und auch, dass die mentalen Anforderungen von den Bewerbern oft unterschätzt werden.