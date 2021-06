Beim ersten Angriff empfängt man eine Textnachricht mit den Hinweisen „Neue Voicemail“ oder „Ihre SIM-Karte wird deaktiviert“, gefolgt von einem Link. Klickt man diesen an, ist es meist schon zu spät: Eine als App getarnte Schadsoftware installiert den Trojaner „Flubot“. Flubot wurde bis dato nur auf Android-Smartphones gefunden, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass auch andere Betriebssysteme betroffen sind.

Um Flubot weiter zu verbreiten, versendet das befallene Smartphone SMS mit dem selben Inhalt an alle Kontakte. Da die Kurznachrichten im Ausgang nicht angezeigt werden, geschieht das unbemerkt. Im schlimmsten Fall werden zusätzlich unzählige SMS an teure Mehrwertnummern versendet. Sollten sich in Textnachrichten unerwartete Links finden: Nicht öffnen und sofort löschen.