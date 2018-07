Eine Rauscheskapade brachte einen 29-jährigen Serben auf Heimaturlaub um sein Visum in Österreich. Um dem Sohnemann künftig einen langfristigen Aufenthalt in Österreich zu sichern, wusste dessen Mutter (49), eine Gastwirtin im Bezirk Gänserndorf, Abhilfe: Eine ihrer Kellnerinnen schlug sich als alleinerziehende Mutter durchs Leben und war oft in Geldnöten. Die 37-Jährige akzeptierte dann den Vorschlag der Wirtin, ihren Sohn für 5.000 Euro zu heiraten und als Ehefrau auf dem Papier zu fungieren.

Den Aufenthalt mit der Scheinehe gesichert, brachte die Spielleidenschaft und die daraus resultierenden Geldnöte den 29-Jährigen in der Folge auf kriminelle Abwege: Er traf im „Serben-Kaffee“ in Wien auf einen 37-jährigen Landsmann, der eine geeignete Liegenschaft für den Anbau von Cannabis suchte und sich die Hilfe auch was kosten ließ.

Cannabispflanzer zapften Strom ab

Letztlich half der 29-Jährige mit, ein geeignetes Objekt in Pellendorf im Bezirk Mistelbach zu finden und mit dem 37-Jährigen und dessen Hintermännern eine Drogenplantage aufzuziehen. Um die Kosten für den enormen Energieverbrauch einzudämmen, zapften die Cannabispflanzer sogar Strom ab und „ersparten“ sich Energiekosten von über 60.000 Euro. Aufgrund einer Anzeige wegen Geruchsbelästigung flogen die illegalen Drogenerzeuger dann auf.

Der 37-jährige Plantagen-Chef im Weinviertel verliert im Prozess über die Hintermänner kein Wort. Er wird zu vier Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Wegen der Scheinehe und der Beihilfe zur Drogenerzeugung setzt es für den 29-Jährigen 30 Monate, davon muss er zehn Monate hinter Gittern absitzen. Seine Mutter muss 1.150 Euro Geldbuße und die gekaufte Braut 450 Euro zahlen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.