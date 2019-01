Rund 900 Haushalte in NÖ ohne Strom .

Wie schon in den Tagen davor ist es in Niederösterreich auch am Donnerstag witterungsbedingt zu zahlreichen Stromausfällen gekommen. Am frühen Nachmittag waren 880 Haushalte ohne Elektrizität, teilte EVN-Sprecher Stefan Zach mit. Am schwersten betroffen war der Raum Türnitz (Bezirk Lilienfeld), wo rund 500 Kunden keinen Strom hatten.