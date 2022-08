NÖ: Vier Bluttaten in einer Woche - zwei Frauen tot

Werbung

Zwei Frauenmorde, ein Mordversuch an einer Frau und ein Selbstmord – das ist die schreckliche Bilanz der vergangenen Woche.

Montagnacht, Bisamberg im Bezirk Korneuburg: Ein 53-jähriger Mann drang in das Wohnhaus seiner von ihm getrennt lebenden 45-jährigen Ehefrau ein. Seit August hatte ein aufrechtes Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn bestanden. Dennoch brach er in das Haus seiner Frau ein. Die wählte wegen der verdächtigen Geräusche umgehend den Polizei-Notruf.

Die Beamten konnten offenbar das Schlimmste verhindern: Als sie eintrafen, hatte der 53-Jährige bereits mehrfach auf die Frau eingestochen und sie geschlagen. Der Mann wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, laut Staatsanwalt Josef Mechtler wurde mittlerweile eine 14-tägige Untersuchungshaft verhängt. Inhaltlich äußert sich die Staatsanwaltschaft derzeit nicht zur Tat. Die Frau ist außer Lebensgefahr.

Am Mittwoch begann der Tag für die Ermittler der Exekutive mit einem Anruf aus einem Einfamilienhaus am Schlosssee in Oberwaltersdorf im Bezirk Baden: Ein 64-Jähriger alarmierte die Polizei, er habe seine Frau blutüberströmt im Bett aufgefunden. Die Notärztin diagnostizierte den Tod der 57-Jährigen.

Schnell war klar, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt, aber der Ehemann, der angegeben hatte, im Nebenzimmer geschlafen zu haben, wurde vorerst als Zeuge geführt. Später erhärteten sich die Verdachtsmomente: Laut Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde Untersuchungshaft über den Ehemann verhängt, sie gilt vorerst bis zum 11. September.

Am späten Nachmittag des selben Tages wurden in Neulengbach im Bezirk St. Pölten Land ein 22-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau tot aufgefunden. Der Mann dürfte die Frau mit einem Paketmesser tödlich verletzt und sich anschließend selbst getötet haben.

Der Wohnungsbesitzer hatte die Polizei alarmiert, nachdem er kein Lebenszeichen wahrnehmen konnte. In diesem Fall dürften die Ermittlungen abgeschlossen sein, der Tatort wurde bereits wieder freigegeben.

Mit den Morden in Oberwaltersdorf und Neulengbach ist die Anzahl der getöteten Frauen 2022 auf 26 gestiegen.