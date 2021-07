Die ersten Jahrgänge von drei verschiedenen Ausbildungen im Gesundheits- und Sozialbereich konnten am Caritas Schulstandort in Gaming (Bezirk Scheibbs) das erste Schuljahr erfolgreich abschließen. Neben einer Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) und einer Fachschule für Sozialberufe (FSB) wird in Zusammenarbeit mit dem Bildungscampus Mostviertel auch eine fünfjährige Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege (HLSP) angeboten.

Drei Ausbildungen mit Jobgarantie, wie Sektionschefin Doris Wagner vom Bildungsministerium, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), Bildungsdirektor Johann Heuras und Caritasdirektor Hannes Ziselsberger bei der ersten Schulschlussfeier betonen.

„Die Caritas Schulen für Gesundheits- und Sozialberufe sind die richtige Antwort auf den Fachkräftemangel und führen Schüler in unterschiedlichen Ausbildungswegen hin zum Sozialberuf“, ist Caritasdirektor Hannes Ziselsberger überzeugt. „Sozialbetreuung ist ein wichtiges Berufsbild, um die kommenden Anforderungen in den Aufgabenbereichen der Altenbetreuung – sowohl im stationären Langzeitpflegebereich als auch in der mobilen Hauskrankenhilfe –, der Behindertenbetreuung oder der Familienhilfe erfüllen zu können.“

Gaming sei ein Erfolgsmodell in der richtigen Zeitleiste, ist auch Doris Wagner überzeugt. Lob für die Gaminger Direktorin, die Lehrkräfte und die Schüler kommt auch von Bildungsdirektor Johann Heuras und Landesrätin Teschl-Hofmeister. „In so einem schwierigen Schuljahr unter diesen Bedingungen eine neue Schule zu starten, ist der Hammer“, unterstreicht Heuras. Den Start in ihre neue Aufgabe etwas anders vorgestellt hatte sich BIGS-Direktorin Barbara Heigl. Nichtsdestotrotz sei gerade Corona für die Schüler ein Turbo im Erlernen der psycho-sozialen Fähigkeiten geworden.