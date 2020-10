Eine Schlepperei. Schulstart bedeutet für viele Schülerinnen und Schüler, dass sie ihre Schultasche wieder täglich in die Schule und nach Hause hieven müssen. Bücher, Hefte, Turn- und Jausensackerl: Schnell kommen mehrere Kilogramm zusammen. Das ist Schwerarbeit für die kindliche Muskulatur und mitunter eine Belastung für den Rücken, wenn die Tasche nicht richtig eingestellt, getragen und gepackt wurde.

Falsch getragene oder zu schwere Taschen können schnell zu Rückschmerzen führen oder sogar langfristige Haltungsschäden begünstigen, "da die kindliche Wirbelsäule noch mitten in der Entwicklung ist", heißt es in einer Aussendung der AUVA. Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt hat eine Info-Broschüre zum Thema Ergonomie von Schulanfängerinnen erarbeitet.

Trageriemen richtig einstellen

Neben dem Gewicht spielt auch der korrekte Sitz der Schultasche eine zentrale Rolle. Die unterschiedlichen Modelle bieten verschiedene Einstellmöglichkeiten der Trageriemen, damit die Schultasche ideal an die Körperbedürfnisse des Kindes angepasst wird.

AUVA-Präventionsexpertin Brigitte-Cornelia Eder sieht primär die Verantwortung bei den Eltern und Lehrkräften, aber auch bei Schülerinnen und Schülern selbst: „Die richtige Einstellung der Schultasche auf die Körpergröße des Kindes ist für mich einer der wichtigsten Aspekte, um frühzeitig Haltungsschäden zu vermeiden. Auch beim Tragen der Schultasche muss – etwa durch das Hoch- bzw. Straffziehen der Schulterriemen – auf die richtige, körpernahe Einstellung geachtet werden.“

Leere Schultasche: Maximal 1,2 Kilogramm

Grundsätzlich gilt die Packregel: Weniger ist mehr. Außerdem sollte eine leere Schultasche nicht mehr als 1,2 Kilogramm wiegen. Ist eine Schultasche fertig gepackt, sollte sie nicht schwerer als 12 Prozent des Körpergewichtes des Kindes sein.

Bei einem Körpergewicht von 30 kg wären das beispielsweise 3,6 kg. Alles, was für den jeweiligen Schultag nicht unbedingt gebraucht wird, am besten immer gleich ausräumen und zu Hause lassen, empfiehlt die AUVA. Um das Gewicht einschätzen zu können, kann es helfen, die Schultasche zwischendurch und am Schluss abzuwiegen.

Schwere Sachen im unteren Rückenbereich positionieren

Die Prävention von Haltungsschäden beginnt bereits bei einer durchdachten Packordnung. Schwere Gegenstände kommen nach unten bzw. werden rückennah angeordnet, damit sich das Gewicht gleichmäßig auf dem Rücken verteilt. Dadurch befindet sich der Schwerpunkt dicht am Körper und die Schultasche zieht nicht nach hinten. Auch soll die Oberkante der Schultasche auf Schulterhöhe des Kindes angepasst sein.

„Wichtig sind verstellbare Gurte, um die Schultasche nachjustieren zu können. Zusätzlich wären rutschfestes Material und seitliche Polsterungen empfehlenswert, damit sich der Rückenteil gut an den Rücken anschmiegen kann“, so die AUVA-Expertin Mag. Brigitte-Cornelia Eder.

Körperliche Bewegung als beste Prävention

Der Appell geht auch an Lehrkräfte, welche die Wichtigkeit einer gesunden Haltung und die verschiedenen Möglichkeiten der Stärkung des Stützapparates in den Unterrichtsstoff einfließen lassen könnten. Um hier konkret zu unterstützen erarbeitete die AUVA das Medienpaket zum Thema Ergonomie. Diese enthält zu diesem Zweck eine informative Broschüre, die Kindern Tipps und Tricks mitgibt, wie die Wirbelsäule fit und gesund gehalten werden kann.

„Wichtig für Kinder bleibt die körperliche Bewegung – Muskeln bieten die beste Voraussetzung für den kindlichen Stütz- und Bewegungsapparat. Leider bewegen sich die Kleinen immer weniger und sitzen schon in jungen Jahren viel zu viel. Wir empfehlen den Eltern, die Wochenenden stärker zu nutzen, um den Youngsters wieder Lust an der Bewegung zu machen“, sagt die AUVA Expertin Eder.

