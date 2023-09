Niederösterreichs Mütter sind großteils überlastet

Neben der klassischen Haus- und Care-Arbeit, welche immer noch weitgehend von Frauen bewältigt wird, fallen auch viele Denkaufgaben an. Seit einigen Jahren wird die mentale Leistung dahinter anerkannt und unter dem Begriff „Mental Load“ zusammengefasst. Eine aktuelle Studie von Vorwerk Österreich und dem Meinungsforschungsinstitut TQS zeigt dass Mütter immer noch einen Großteil der Denkleistung und zwar nicht nur im Haushalt, sondern auch bei der Kindererziehung erledigen.

Mütter übernehmen nach eigenen Angaben den Löwinnenanteil in Sachen „Schulalltags-Mental Load“. Dazu zählt etwa die Begleitung der Kinder bei Gesundheitsterminen (89 %), die Betreuung der Kinder im Krankheitsfall (89 %) und die Unterstützung beim Lernen (73 %).

Diese ungleiche Verteilung beeinflusst auch die Zufriedenheit der Eltern. So geben in Sachen Aufgabenverteilung 71 Prozent der Väter an eher bis sehr zufrieden zu sein, hingegen nur 42 Prozent der Mütter. 80 Prozent der befragten Mamas haben maximal eine Stunde am Tag für sich. Es ist also nicht verwunderlich, dass sich 93 Prozent der Teilnehmerinnen eine Veränderung der Aufgabenverteilung wünschen.

In Niederösterreich fordern rund 88 Prozent der Teilnehmerinnen eine Veränderung der Aufgabenverteilung. Auf die Frage, wie zufrieden die niederösterreichischen Mamas mit der Aufteilung der Aufgaben sind, antworten nur 29 Prozent mit positiv. Die klare Mehrheit der Befragten gibt als Hauptgrund der Unzufriedenheit an, selbst zu viele Aufgaben zu übernehmen.