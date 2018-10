Gaming, Bezirk Scheibbs: Ein Auto liegt umgestürzt auf einer Böschung. Darin befinden sich ein drei Monate altes Mädchen und ihre Mutter. Beide sind verletzt. Die Lenkerin ist einem Reh ausgewichen.

Alle 17 Minuten passiert ein Unfall mit einem Wild auf Niederösterreichs Straßen: Das haben das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und der österreichische Versicherungsverband (VVO) erhoben.

„Beim Zusammenstoß zwischen Pkw und Wildtier wirken starke Kräfte. Die Wucht, mit der ein Rothirsch bei Tempo 60 auf ein Auto aufprallt, entspricht dem Gewicht eines ausgewachsenen Elefanten“, erklärt Othmar Thann, Direktor des KFV.

„Montags und freitags passieren Wildunfälle besonders häufig, wahrscheinlich, weil die Leute zu schnell in die Arbeit oder eben ins Wochenende fahren.“

Josef Pröll , Landesjägermeister

Das Bewusstsein der Lenker für die mitunter tödliche Gefahr für Mensch und Tier fehlt laut KFV oft. „Unsere Messungen haben gezeigt, dass die Fahrgeschwindigkeit nicht oder nur gering um ein bis vier Stundenkilometer reduziert wird, selbst wenn Wildtiere schon neben der Straße stehen“, weiß er.

Dass die Gefahr zu wenig ernst genommen wird, unterstreichen die seit Jahren fast gleichbleibenden Zahlen mit rund 30.000 Wildunfällen jährlich, über 27.500 verendete Tiere wurden 2017 verzeichnet.

Straßennetz wird dichter

Im Herbst steigt das Risiko. „Da ziehen die Tiere in den Winterlebensraum, also von den Feldern in den Wald“, erklärt Landesjägermeister Josef Pröll. Ungünstige Sicht- und Fahrverhältnisse kommen hinzu. Durch den Ausbau des Straßennetzes wird der Lebensraum der Tiere immer mehr zerstückelt. Diese sind gezwungen, um zu Äsungsstellen zu gelangen, Straßen zu queren.

„Montags und freitags passieren Wildunfälle besonders häufig, wahrscheinlich, weil die Leute zu schnell in die Arbeit oder eben ins Wochenende fahren“, mutmaßt er.

Warngeräte führen zu weniger Unfällen

An Stellen, wo Wildwarngeräte eingesetzt werden, kommt es zu einer Reduktion der Unfälle von 70 Prozent. Daher werden 11.000 zusätzliche Geräte bis Jahresende angekauft, sodass bis Ende 2018 Niederösterreichs Straßen mit insgesamt 84.000 Wildwarngeräten ausgestattet sind.

Kostenpunkt: 650.000 Euro. Reflektoren, akustische Melder, Duftstoffe und höhere Mähfrequenzen des Straßenbegleitstreifens sollen so Unfälle weiter minimieren. Wer mit einem Wild kollidiert, muss, unabhängig, ob dieses „nur“ verletzt ist und mitunter so wegläuft oder verendet ist, eine Meldung an die Polizei machen. Keinesfalls darf das Tier mitgenommen werden. Denn das ist ein Eingriff in fremdes Jagdrecht.