Suchen im Wald: Wo die Pilze stehen und was man sich nehmen darf

Im Mai, ungewöhnlich früh, hat die Schwammerl-Saison heuer bereits im Burgenland begonnen, berichtet Irmgard Krisai-Greilhuber, Präsidentin der Mykologischen Gesellschaft Österreich. Dort und in der Steiermark findet man auch aktuell viele Pilze, in Niederösterreich sei es regional sehr unterschiedlich, sagt sie.

Der Süden Niederösterreichs eignet sich zum Schwammerlsuchen

Damit die Pilze gut wachsen, kommt es auf die richtige Witterung an. Das Verhältnis von Wärme und Niederschlag macht es aus. Da die Temperaturen in Niederösterreich regional sehr unterschiedlich sein können, sind auch die Bedingungen für die Pilze nicht überall gleich gut. „Es braucht Wärme und ausreichend Niederschlag, von etwa 40 Millimeter pro Quadratmeter, drunter braucht man es gar nicht probieren“, sagt Krisai-Greilhuber. Je nach dem wo der Regen heruntergekommen ist, können die Bedingungen für die Pilze sogar von Hang zu Hang unterschiedlich sein, weiß die Expertin. Aktuell eignet sich der Süden Niederösterreichs zum Schwammerlsuchen, wie beispielsweise in der Gegend rund um den Wechsel oder in der buckligen Welt.

Schwammerl bis in den November

Was die Pilze nicht mögen, ist wüstenartige Hitze oder Wind, der trocknet den Boden nämlich eher aus. Im Wienerwald sei die Pilz-Saison derzeit eher schwach, sagt die Expertin und ergänzt: „Das kann aber noch werden. Es hängt sehr stark von der weiteren Entwicklung hab.“ Vor allem im Osten Österreichs, verschiebt sich die Pilz-Saison immer weiter nach hinten, das könne an manchen Orten bis in den November gehen, sagt Krisai-Greilhuber.

Über 8.000 Pilzarten sind laut der Pilzdatenbank der Mykologischen Gesellschaft der Universität Wien in Österreich bekannt. Nur ein kleiner Teil davon, ist für den Menschen genießbar. Steinpilz, Eierschwammerl und Parasol gehören zu den beliebtesten Speisepilzarten.

Mehr als zwei Kilo Pilze sammeln ist verboten

Beim Schwammerl-Suchen gibt es auch ein paar Regeln zu beachten, eine der wichtigsten, laut der Expertin: „Wenn Sie sich nicht vergiften wollen, nehmen Sie nur die Pilze mit, bei denen Sie sich zu 100 Prozent sicher sind, dass sie sie kennen“, sagt sie. Zudem solle man nur das sammeln, was man auch wirklich isst, und nicht prophylaktisch alles mitnehmen. In Niederösterreich ist es erlaubt, Pilze für den Eigenbedarf zu sammeln, darunter zählen 2 Kilogramm Pilze pro Tag und Person, die gesammelt werden dürfen. Das Sammeln von größeren Mengen ist nach dem Forstgesetz verboten.

Auch die Teilnahme und Durchführung von Pilz- und Beerensammelveranstaltungen, wo mehrere Menschen auf einmal pflücken, sind verboten. In geschützten Gebieten wie Nationalparks und Naturschutzgebieten kann das Pilzsammeln durch weitere Regelungen beschränkt oder verboten sein.

Beim Selbersammeln von Pilzen im Wald ist neben dem genauen Bestimmen der Pilzart, auch die Zubereitung wichtig. Was viele laut Krisai-Greilhuber nicht wissen, ist, dass manche Speisepilze im rohen Zustand giftig für den Menschen sind, so zum Beispiel der Parasol oder der Maronenröhrling: „Kurz in der Pfanne Schwänken reicht da nicht, die müssen gut gekocht werden“, empfiehlt die Expertin.

Bei Pilzen, die für den Menschen ungenießbar sind, betont Krisai-Greilhuber, diese auf keinen Fall zu zerstören: „Pilze sind ein Mikrokosmos, sie werden bewohnt von vielen Käfern, Milben und Spinnen und dienen auch zur Nahrung für Kleinsäugetiere bis zu Rehen“, erklärt die Mykologin.

Wenn es nach der Expertin geht, ist Pilze zu finden, generell eine Kunst: „Es ist nichts bei dem man hetzen sollte, sondern etwas wofür man Erfahrung und Zeit braucht.“