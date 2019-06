Bodypackerin mit einem Kilo Kokain am Flughafen ertappt .

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat ist am Dienstag eine Bodypackerin ertappt und festgenommen worden. Die Frau hatte knapp ein Kilo Kokain bei sich, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch einen Bericht der Tageszeitung "Heute". Die 46-jährige Spanierin ist in Haft.