Die Mitarbeiter im Cargo-Bereich sollen sich in Paketen bedient haben, bestätigte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag entsprechende Medienberichte. Die Ermittlungen stünden am Anfang.

Die Beschuldigten sollen mehrfach Frachtgut gestohlen haben, sagte der Polizeisprecher auf Anfrage. Es soll sich dabei um PC-Zubehör, Mobiltelefone und Uhren gehandelt haben.