Niederösterreicher fuhr Kontrahenten in Wien-Simmering absichtlich an

Die beiden Lenker waren in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße kurz vor 17.00 Uhr in Streit geraten. Die Exekutive wurde auf den Vorfall laut Polizeisprecherin Irina Steirer durch einen Zeugen aufmerksam, der einer Streife einen Unfall mit einem Verletzten gemeldet hatte. Die Beamten fanden den Mann kaum ansprechbar vor.

Die Polizisten alarmierten die Rettungskräfte und begannen mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Bei ihren Nachforschungen fand die Polizei heraus, dass der 30-Jährige mit seiner Frau im Auto in Streit mit einem anderen Lenker geraten war. Die beiden hatten einander gegenseitig beschimpft, wobei der Widersacher auch die Frau insultierte. Der andere Lenker verfolgte den 30-Jährigen, fuhr ihn zweimal an, als dieser aus seinem Wagen stieg, und flüchtete. Ein Zeuge notierte allerdings das Kennzeichen, so wurde der Autofahrer, ein 32-jähriger Mann, kurz darauf an seiner Wohnadresse in Niederösterreich festgenommen. Alkohol dürfte nicht im Spiel gewesen sein.

Die Berufsrettung brachte das Opfer in ein Krankenhaus. Der 30-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.