Die Masche ist überaus mies, und sie wurde in Bayern angewandt: Zwischen 17. April und 4. September 2019 wurden ältere Menschen von angeblichen Kriminalbeamten angerufen: Man habe eine Einbrecherbande ausgeforscht und dabei Unterlagen gefunden aus denen hervorgehe, dass die angerufene Person bald selbst Opfer eines Einbruchs werden solle. Daher müsse man deren Wertgegenstände sichern - die Polizei würde diese abholen und sicher verwahren.

700.000 Euro Schaden

Das einzige, was an der Geschichte stimmte: die Wertgegenstände wurden tatsächlich abgeholt - allerdings nicht von der Polizei, sondern von Helfern der Telefonbetrüger, den so genannten "Abholern" - und verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Fünf Mal waren die Betrüger damit in Passau und Prien am Chiemsee erfolgreich. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 700.000 Euro. In einem Fall übergab eine 61-Jährige den Betrügern auf einem Lidl-Parkplatz Goldbarren und Krugerrand-Münzen im Wert von 600.000 Euro.

Zu viele Krugerrand-Münzen im Bezirk

Diese Münzen legten die Spur von Bayer nach Niederösterreich: Denn die Männer, die die Ware abholten, kamen aus den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen. Als Lohn für ihre kriminelle Arbeit erhielten sie sieben bis zehn Prozent des Wertes der Beute, in dem Fall zahlreiche Krugerrand-Münzen. Der Wert einer dieser Münzen liegt bei rund 1.000 Euro. Als die "Abholer" ihre Provision bei verschiedenen Bankinstituten im Industrieviertel in Bargeld umtauschen wollten, wurden die Bankmitarbeiter ob der großen Häufung von Krugerrand-Münzen im Bezirk skeptisch. Und verständigten die Polizei.

Täter im Zivilberuf Versicherungsvertreter

Mitte Juni begannen Justiz und Polizei aus Oberbayern und Niederösterreich zusammenzuarbeiten. Ende Juli konnten die Behörden drei Beschuldigte aus Niederösterreich im Alter von 21, 23 und 25 Jahren namentlich ausforschen. Im Zivilberuf hatten die Männer als selbstständige Versicherungsvertreter gearbeitet. Über soziale Netzwerke ließen sie sich als "Abholer" von Wertgegenständen anwerben - gegen oben erwähnte Provision. Im Laufe der weiteren Ermittlungen konnten noch ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen und im September ein 32-jähriger türkischer Staatsbürger festgenommen werden. Letzterer fungierte als Übernehmer der Beute in Österreich und als Bote für den Auftraggeber.

Kontakt über WhatsApp

Weil Auftraggeber und Abholer einander nicht persönlich kannten und einander daher nicht trauen konnten, mussten die Abholer immer sofort, nachdem sie die Beute an sich genommen hatten, dem Auftraggeber via WhatsApp den Wert der Beute mitteilen.

Derzeit sitzen die vier niederösterreichischen Abholer und der türkische Staatsbürger (der Übernehmer) in Untersuchungshaft in Wien. Weiters beteiligt an den Untaten waren eine 31-jährige Österreicherin als Vermittlerin für den Goldverkauf in Österreich, ein 22-jähriger Österreicher als Verkäufer der Goldmünzen in Österreich, ein Goldhändler in Wien als Käufer von zwei Kilogramm Goldbarren und ein Juwelier in Essen als Käufer von einem Kilogramm Goldbarren.

Türkisches Callcenter im Zentrum der Betrugshandlungen

Die Telefonate mit den Opfern liefen über ein türkisches Callcenter. Ein Mann namens "Ramo" soll der Auftraggeber der Betrügereien sowie der Betreiber des Callcenters sein. Näheres zu seiner Identität ist derzeit nicht bekannt.

Alle Opfer über 60 Jahre alt

Die fünf Opfer aus Passau und Prien am Chiemsee sind zwischen 61 und 81 Jahre alt. Sie wurden von den oben beschriebenen Abholern in unterschiedlicher Zusammensetzung heimgesucht und um ihre Wertgegenstände erleichtert. Rund 140.000 Euro haben die Männer dafür an Provision kassiert, sie dürften damit ihren Lebensunterhalt bestritten haben.

Tipps der Polizei: