Jahreswechsel: NÖ Einsatzkräfte hatten viel zu tun .

Die Feuerwehren in Niederösterreich blicken auf eine arbeitsreiche Silvesternacht zurück. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Brandeinsätze mehr als verdreifacht, teilte Sprecher Franz Resperger am Neujahrstag in einer Aussendung mit.