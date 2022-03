Wenn die Belastung zu groß wird: Telefonseelsorge NÖ hilft

Zerbombte Städte, verzweifelte Menschen, rollende Panzer – die Bilder vom Krieg in der Ukraine lassen wohl niemanden kalt - wie auch die Frage der Woche auf NÖN.at gezeigt hat:

Die psychische Belastung ist bei vielen Menschen wegen der Corona-Pandemie ohnehin sehr hoch. Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine bringen viele dann an ihre Grenzen. Das merkt auch die Telefonseelsorge NÖ, die seit Ausbruch des Krieges am 24. Februar einen Anstieg der Anrufe verzeichnet.

„Die andauernden Ereignisse können verunsichern und überfordern. Anrufenden hilft das Gespräch dabei, die Situation und ihre Gefühle zu verarbeiten“, erklärt Ama Loeschcke, Psychologin und Referentin der Telefonseelsorge NÖ. Die Gründe für einen Anruf sind unterschiedlich: „Viele möchten ihr Mitgefühl mit den betroffenen Menschen sowie ihre Hoffnung auf einen baldigen Frieden zum Ausdruck bringen“, erzählt Loeschcke. Anrufende würden sich auch häufig erkundigen, wie sie den Menschen aus der Ukraine helfen können. Sich helfend einzubringen, könne auch sehr entlastend wirken und Gefühlen der Hilflosigkeit vorbeugen, meint Loeschcke.

Die sozialen Medien führen dazu, dass man den Krieg live mitverfolgen kann. Loeschcke betont hierbei: „Es ist nicht nötig und hilfreich, den ganzen Tag die Nachrichten zu verfolgen. Auch und gerade jetzt darf ich für mich und andere weiter Dinge tun, die guttun.“ Besonders wichtig sei zudem, rechtzeitig auf Zeichen der Überlastung zu achten und frühzeitig Entlastung zu schaffen. Unter herausfordernden Umständen dürfen manchmal auch einfach die eigenen Ansprüche heruntergeschraubt werden.