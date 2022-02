Ferienstart in Wien und Niederösterreich: Kein Verkehrschaos erwartet

Während vor Corona der Februar ein sehr starker Reisemonat war, dürften heuer, wie im Vorjahr, große Staus wohl ausbleiben, prognostizieren der ÖAMTC. Auf den wichtigen Autobahnen und Schnellstraßen (A1, A2, A10, S16) werden die Kolonnen rollen. Ein Unfall oder ein defektes Fahrzeug könne aber rasch zu Verzögerungen führen.

Auf den Hauptverbindungen in Tirol, etwa auf der Inntal Autobahn (A12) zwischen Kirchbichl und Kufstein oder auf der Fernpassstrecke (Nassereith-Füssen, B179), werden zeitweise Verzögerungen aufgrund deutscher Skiurlauber nicht ausbleiben, informierte der Club. Regen Zustrom gibt es wohl in die Naherholungs- und Skigebiete. Wie sich bereits in den vergangenen Wochen gezeigt hat, kommt es hier speziell bei Schönwetter zu Staus auf den Zufahrten und überfüllten Parkplätzen, so etwa im Tiroler Zillertal (B169), im Ennstal (B320) oder auf dem Salzburger Gaisberg.