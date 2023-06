Ob im eigenen Pool oder im Badesee: „Ertrinken muss nicht sein“

Mit dem Start der Sommerferien beginnt auch die Hochsaison für Niederösterreichs Freibäder und Badeseen. Auch private Pools werden aufgestellt und regelmäßig genutzt. Damit steigt allerdings nicht nur der Badespaß, sondern auch die Gefahren, welche ein jeder Badesommer mit sich bringt. Pro Jahr ertrinken in Österreich zwischen 20 und 50 Personen.

„Aus diesem Grund möchten wir zu Beginn des Sommers auf jene Präventionsmaßnahmen hinweisen, die es braucht, um einen sicheren Badesommer zu gewährleisten. Ertrinken muss nicht sein“, betont der Präsident des NÖ Zivilschutzverbandes Christoph Kainz. Gemeinsam mit dem NÖ Landesverband der Österreichischen Wasserrettung wurde der Folder „Baden aber sicher“ produziert, welcher im Sommer in Niederösterreichs Freibädern auflegen wird. Darin befinden sich neben den allgemein gültigen Baderegeln beispielsweise auch Tipps, wie man in Notsituationen am besten reagiert.

Markus Schimböck, der Präsident der Wasserrettung Landesverband NÖ, weist auf drei wichtige Gründe für Ertrinkungsunfälle hin: „Selbstüberschätzung der Schwimmerinnen und Schwimmer, gesundheitliche Probleme sowie die zu wenig ernst genommene Aufsichtspflicht der Eltern sind die wesentlichen Faktoren, die zu gefährlichen Vorfällen führen“, betont er im Rahmen eines Pressetermins am Ratzersdorfer See in St. Pölten. Vor allem der dritte Punkt, die Aufsichtspflicht der Eltern, sei besonders wichtig. „Eltern sollten ihre Kinder, die im Wasser spielen, immer in Griffweite haben. Selbst Schwimmhilfen, wie Schwimmflügel oder Ähnliches, garantieren keinerlei Sicherheit“, fügt Schimböck hinzu. Auch zu Hause im privaten Pool oder Teich sollten die Kinder, so Christoph Kainz, nie unbeaufsichtigt bleiben. „Ich appelliere hier wirklich an die Eltern, ihre Aufsichtspflicht ernst zu nehmen“, betont Kainz.

„Bei den Schwimmkursen sind wir in Verzug“

148.000 Kinder und Jugendliche in ganz Österreich können laut einer Statistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) nicht schwimmen. „Das ist jedes zehnte Kind bzw. Jugendlicher in Österreich“, präzisiert Schimböck die Zahl und fügt hinzu: „Durch die Pandemie haben wir knapp drei Jahre an Schwimmkursen verloren. Viele Bäder mussten immer wieder schließen und auch die Schulschwimmkurse fielen aus“. Die Schwimmkurse, die mittlerweile wieder angeboten werden können, seien gerade zu überlaufen. Es fehle an ehrenamtlichen Lehrerinnen und Lehrern sowie in manchen westlichen Bundesländern an der entsprechenden Infrastruktur. „Hier ist unser Ziel, die Rahmenbedingungen für eine entsprechende Schwimmausbildung, sowohl in den Schulen als auch in der Politik, zu verbessern“, betont Schimböck.

Neben der Teilnahme an Schwimmkursen sei es außerdem auch wichtig das Gelernte im Anschluss zu wiederholen. Eltern sollten also mit ihren Kindern nach dem Schwimmkurs auch regelmäßig Baden und Schwimmen gehen.