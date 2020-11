Seit dem Jahr 2006 läuft die Aktion „Sicheres Wohnen“ vom Land Niederösterreich. „Mit dieser Förderung trägt das Land dazu bei, Eigenheime und Wohnungen sicherer zu machen“, wie Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger betont.

Beim Einbau von Schutzmaßnahmen wird dabei ein Direktzuschuss von bis zu 2.000 Euro gewährt. Gefördert werden nicht nur Sicherheitseingangstüren (ab Widerstandsklasse 3), sondern auch Alarmanlagen. Refundiert werden 30 Prozent der anerkannten Investitionskosten bis zu maximal 1.000 Euro pro Maßnahme.

Pro Wohnobjekt können in Summe bis zu 2.000 Euro an Förderungen lukriert werden. Anträge können Eigentümer oder Mieter von Häusern oder Wohnungen stellen, deren Investition im Zeitraum von 1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2020 getätigt wurde.

Insgesamt wurden von den Experten der NÖ Wohnbauförderung in den vergangenen 14 Jahren mehr als 67.000 Förderanträge bewilligt. In dieser Zeit hat das Land über 54 Millionen Euro an Zuschüssen ausbezahlt. Alleine seit November letzten Jahres wurden 4.017 Anträge mit dem Fördervolumen von 3,48 Millionen Euro bewilligt.

Infos unter www.noe-wohnbau.at oder 02742/22133