Polizei auch am Donauradweg im Einsatz

Werbung

Mit der In-Dienst-Stellung von Fahrradpolizisten in den Bezirken Melk, Tulln und Krems sind künftig bereits sieben Bezirke mit Fahrradeinheiten ausgerüstet. Die neuen Einheiten sollen vermehrt entlang des Donauradweges zum Einsatz kommen.

Dem steigenden Radtourismus auf einem der größten Radwegenetze in Österreich müsse künftig auch das Einsatzkonzept der Polizei Rechnung tragen, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei der offiziellen Übergabe der Fahrräder an den uniformierten Fahrraddienst am Melker Hafenspitz betonte.

Allein in Melk kommen jährlich 200.000 Fahrradtouristen an.

Künftig sollen die speziell ausgebildeten Beamtinnen und Beamten für noch mehr Sicherheit entlang des Donauradwegs sorgen. Der Fachbereich Fahrraddienst wurde bereits im vergangenen Jahr in der Landespolizeidirektion Wien eingerichtet. Durch den Erfolg soll das Konzept auf das gesamte Bundesgebiet ausgerollt werden.

Aktuell sorgen in Niederösterreich 27 Fahrradpolizisten für die Sicherheit der Fahrradfahrer. Für den Dienst ist eine spezielle Ausbildung notwendig.