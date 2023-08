Sicherheit rund um die Uhr: 21.278 Anrufe bei Notruftelefon im Vorjahr

Im vergangenen Jahr machten rund 21.278 Menschen in Niederösterreich von einem Notruftelefon gebrauch, so die Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in einer Presseaussendung. Dabei genügt im Ernstfall ein einfacher Knopfdruck auf den Funksender am Armband oder der Halskette, um automatisch einen Notruf abzusetzen.

Unterschieden wird bei den meisten Anbietern zwischen dem Notruftelefon classic und dem mobilen Notruftelefon. Das mobile Notruftelefon sorgt nicht nur in den eigenen vier Wänden für Sicherheit, sondern etwa auch beim Einkaufen oder im Garten. Angemietet kann das Telefon über die Trägerorganisationen der sozialen Dienste werden. Dazu zählen unteranderem das Hilfswerk NÖ, die Volkshilfe NÖ oder die Caritas der Diözese St. Pölten.

Finanzielle Unterstützung für das Notfalltelefon

„Das Land Niederösterreich unterstützte die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mit 450.000 Euro“, bilanziert Teschl-Hofmeister. Ein Antrag auf Übernahme der Mietkosten für ein Notruftelefon ist im Wege der Trägerorganisationen einzubringen. Zu den Voraussetzungen zählen ein Hauptwohnsitz in Niederösterreich und das Haushaltseinkommen darf die Einkommensgrenzen für die Fernsprechgrundgebührenbefreiung des Gebühren Info Service (GIS) in der jeweils geltenden Höhe nicht überschreiten. 2023 liegen diese Grenzen bei 1.243,49 Euro Nettohaushaltseinkommen für Alleinstehenden und für Ehepaare bei 1.961,75 Euro. Außerdem braucht es eine Bestätigung des Hausarztes über die Notwendigkeit für ein stationäres oder mobiles Notfalltelefon.