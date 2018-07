Ausgelobt wird der Sicherheitsverdienstpreis traditionell von der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und der NÖ Versicherung. Bei der aktuellen Preisverleihung wurden 18 Polizeibeamte und sechs Zivilisten ausgezeichnet. Landespolizeidirektor Konrad Kogler dazu: „Hier werden Menschen vor den Vorhang geholt, die im letzten Jahr wirklich Tolles geleistet haben. Sie haben Verantwortung übernommen, hohe menschliche Kompetenz eingebracht und sich großen Herausforderungen gestellt. Nicht zuletzt haben sie dadurch zur Sicherheit in Niederösterreich beigetragen.“

Erwin Hameseder, Konrad Kogler, Moderatorin Nadja Mader und Bernhard Lackinger. | Erich Marschik

Rastenfeld (Bezirk Krems):

Mit Hilfe von Paketdienst Drogensendungen sichergestellt

Durch die Aufmerksamkeit von Daniel Eigner, Geschäftsführer eines Paketweiterleitungsdienstes, und in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt NÖ wurde eine große Zahl an Suchtmittelsendungen sichergestellt. Die Pakete wurden durch Eigners Initiative aufgedeckt und angezeigt. Weitere Erhebungen wurden eingeleitet, eine Vielzahl von Tätern konnte in verschiedenen Ländern verhaftet werden.

Landeskriminalamt NÖ:

Bester Qualitätsstandard bei Tatortarbeit

Ohne die Arbeit der Tatortgruppe von Chefinspektor Wolfgang Ostermann wären Erfolge in den Ermittlungsbereichen oft nicht oder oft nicht so schnell möglich. Ostermann war maßgeblich an der Umsetzung eines EU-Beschlusses beteiligt, der vorschreibt, dass alle daktyloskopischen Labore, die chemische Spurensicherung betreiben, nach einer bestimmten EU-Norm zertifiziert werden müssen. Bei einem Re-Audit 2017 wurden die Leistungen eindrucksvoll bestätigt und der Ermittlungsbereich Tatort des LKA NÖ positionierte sich dabei an erster Stelle in ganz Österreich – ein Erfolg, der vor allem Ostermann zukommt.

Berndorf (Bezirk Baden):

Zweistöckige Cannabisplantage mit 395 Pflanzen ausgehoben

Auf Grund eines anonymen Hinweises und des außergewöhnlichen Engagements der Beamten Thomas Seiser, Jakob Fiedler und Sascha Gaus kam es zu Erhebungen gegen vier Suchtmittelhändler. Zwei davon wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Dem Betreiber der Suchtmittelplantage konnte die Herstellung sowie der Verkauf von 35 bis 55 Kilo Cannabiskraut in den letzten drei Jahren nachgewiesen werden. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt zwischen 350.000 und 550.000 Euro.

Pfaffendorf (Bezirk Hollabrunn):

Durch couragiertes Handeln zwei Einbrecher festgenommen

Wolfgang Sturm beobachtete zwei Verdächtige beim Verlassen eines Nachbarhauses. Er bat seine Frau, die Polizei zu verständigen und folgte den beiden Verdächtigen mit seinem PKW. Die offensichtlichen Einbrecher sprangen nach 150 Meter in ein Auto. Sturm verfolgte den flüchtenden Wagen und gab während der Fahrt laufend seinen Standort den Beamten der Polizeiinspektion Haugsdorf via Handy durch. Die Beamten konnten den flüchtenden PKW anhalten und die Beschuldigten festnehmen.

Bezirk Korneuburg:

Treibstoff- und Kennzeichendieb sowie versuchter Bankräuber gefasst

Durch den besonderen Einsatz der Beamten Marion Maisser und Thomas Pühringer wurde ein 12-facher Tankbetrüger – er tankte immer mit gestohlenen Kennzeichen – überführt. Den PKW hatte er sich monatelang von einer Bekannten ausgeborgt. Die Tatorte befanden sich immer in der Nähe der von ihm bearbeiteten Baustellen als Maler. An seinem Aufenthaltsort konnten die gestohlenen Kennzeichentafeln sowie Utensilien, die er bei einem versuchten Bankraub verwendete, sichergestellt werden.

Bezirk Krems:

Einbrecherbande ausgeforscht – ausschlaggebend war ein Mordversuch

Aufgrund der kriminalistischen Arbeit von Leopold Steiner, Stephanie Strohmeier und Michael Stummer wurde eine zehnköpfige Tätergruppe ausgeforscht. Ihr konnten 13 Einbruchsdiebstähle mit einem Schaden von 230.000 Euro in Österreich, ein Einbruch in Deutschland und ein Einbruch in Spanien nachgewiesen werden. Ausschlaggebend war ein Mordversuch vor einem Nachtclub in Krems, bei dem drei der Täter einen Mann fast getötet haben.

Bezirk Lilienfeld:

Großartige Polizeiarbeit

Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Bezirksinspektor Josef Eigelsreiter: Beispielsweise wurden durch sein Engagement 50 Gerichtsdelikte, davon 32 Wohnhaus-Einbruchsdiebstähle mit einer Gesamt-Schadenssumme von mindestens 70.000 Euro geklärt. Außerdem konnte ein Betrüger festgenommen werden, der unter Vortäuschung falscher Tatsachen Firmen und Privatpersonen einen Gesamtschaden von rund 150.000 Euro zugefügt hat.

Bezirk Mödling:

Auf Erkennen von Drogenlenkern spezialisiert

Revierinspektor René Pessnegger spezialisierte sich auf das Erkennen von Drogenlenkern. Und erbrachte eine weit überdurchschnittliche Leistung: 2017 konnte er 46 Drogen­lenker anhalten und zur Anzeige bringen. Aufgrund der von ihm durchgeführten Schulungen und seiner Vorbildfunktion gelang es den anderen Beamten der Dienststelle 2017 weitere 76 Drogenlenker (in Summe 122) anzuhalten und zur Anzeige zu bringen.

Bezirk Klosterneuburg / Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg):

299 Straftaten: Durch gute Zusammenarbeit Einbrecher gefasst

Durch die gute Zusammenarbeit der Polizeiinspektionen Klosterneuburg (Gruppeninspektor Manfred Schwarz, Revierinspektor Ramona Quast und Inspektor Stefan Eder) und Langenzersdorf (Gruppeninspektor Erich Taglieber, Revierinspektor Petra Schnöll und Inspektor Stefan Gehart) konnte einem Einbrecher 299 Straftaten nachgewiesen werden. Der Täter versteckte sein Diebesgut, das er vorwiegend in Wochenendhäusern erbeutet hatte, in Müllsäcken in einem Waldstück.

St. Andrä Wördern (Bezirk Tulln):

Mehrfacher Gasthaus-Einbrecher geschnappt

Nach intensiver Ermittlungsarbeit durch die Beamten der Polizeiinspektionen St. Andrä-Wördern unter der Leitung von Kontrollinspektor Josef Gurschl konnte ein einschlägig vorbestrafter Dieb festgenommen werden. Er war zu neun Einbruchsdiebstählen im Bereich St. Andrä-Wördern und zu weiteren vier Einbrüchen in NÖ, OÖ und Wien geständig. Das Diebesgut, meist aus Gasthäusern, bestand zu einem Großteil aus Bargeld und Zigaretten.

Bezirk Wiener Neustadt

Handtaschenräuber verfolgt und festgehalten

Zwei jugendliche Handtaschenräuber konnten durch den Einsatz von Manfred Skalnik festgenommen werden. Einer der Täter hatte einer Fußgängerin im Vorbeifahren mit dem Mountainbike die Handtasche von der Schulter gerissen. Der andere Jugendliche war ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs. Auf die Schreie des Opfers aufmerksam geworden, verfolgte Skalnik mit seinem PKW den Handtaschenräuber, schnappte ihn und hielt den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Beamte griffen kurze Zeit später den zweiten Teenager auf. Das Opfer des Überfalls bekam seine Handtasche zurück.

Bezirk Zwettl

Betrüger durch Zivilcourage geschnappt

Ein Mann entlockte in betrügerischer Weise – er gab vor, dass das Geld für die Operation eines todkranken Kindes benötigt würde – einem Zwettler einen Bargeldbetrag von 9.500 Euro. Der Betrogene ist ein einfacher Arbeiter, geschieden und lebt mit seiner behinderten Tochter in einem Haushalt. Als der Geschädigte 10.000 Euro von seinem Konto abheben wollte, schöpfte die Bankangestellte Alexandra Kober Verdacht. Sie händigte den geforderten Betrag vorerst nicht aus, sondern veranlasste einen Anruf bei der Polizei. Der Betrüger und ein weiterer Beitragstäter waren geständig.

Göpfritz an der Wild (Bezirk Zwettl)

Bankräuber mit Hilfe von Zivilcourage geschnappt

Ein Bankräuber mit Vollvisierhelm und Pistole erbeutete 16.000 Euro. Dank der couragierten Mithilfe von Regina Kolm und Patrick Schneider konnte der Täter festgenommen werden. Kolm beobachtete den Mann, der mit verschiedenen PKWs (allerdings immer mit dem gleichen Kennzeichen) in der Nähe ihres Wohnhauses seine Autos parkte. Der Mann hielt sich – immer mit Sturzhelm am Kopf – im Nahebereich der Bank auf. Kolm meldete dies der Polizei. Patrik Schneider sah den Täter beim Betreten der Bank und bei seiner Flucht zu Fuß. Da Schneider gehbehindert ist, stieg er in sein Auto und fuhr zu einer Straßenstelle, die der Täter mit seinem Fluchtfahrzeug passieren musste. Deshalb konnte Schneider den Täter in seinem Fluchtfahrzeug fotografieren. Auch er meldete dies sofort der Polizei.