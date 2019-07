Überfälle auf Tankstellen: Duo in Haft.

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) im Juni sind zwei Männer im Alter von 18 und 19 festgenommen worden. Der Ältere soll einen Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht und Bargeld erbeutet haben. Dem Serben wird auch ein Überfall auf eine Wiener Tankstelle angelastet. Das Duo war laut Polizei geständig und wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

Der bewaffnete sowie mit einem Hut und Halstuch maskierte 19-Jährige soll bei dem Coup am 29. Juni kurz nach 1.30 Uhr in Sieghartskirchen Bargeld von einem 37-jährigen Angestellten gefordert haben. Der Mann konnte mit einem geringen vierstelligen Eurobetrag entkommen, den er in einer Plastiktragetasche verstaute. Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich (Bereich Raub und Tatortgruppe) wurde ein 19-Jähriger als Verdächtiger ausgeforscht. Der Serbe wurde am 3. Juli in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen. Ihm wurde auch ein Überfall mit einem Messer auf eine Tankstelle in Wien-Penzing am 27. Juni zugeordnet, berichtete die Polizei am Dienstag. Damals wurde ein geringer dreistelliger Betrag erbeutet.

Der mutmaßliche Komplize des 19-Jährigen beim Raub in Sieghartskirchen, ein 18-Jähriger aus Wien-Hernals, wurde am 11. Juli festgenommen. Der junge Mann soll das Fluchtfahrzeug gelenkt haben. "Erhebungen zu ähnlich gelagerten Straftaten werden fortgesetzt", teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit.