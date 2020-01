Es begann mit der Ebola-Epidemie, die 2014 in mehreren westafrikanischen Staaten ausgebrochen ist: Die Krankheit wurde durch Reisende weiterverbreitet, was die Gesundheitsbehörden weltweit in helle Aufregung versetzte.

In Niederösterreich haben sich damals aus diesem Anlass drei Rettungsdienststellen darauf spezialisiert, den Transport von Patienten mit hochinfektiösen Krankheiten abzuwickeln. Jetzt wurde dieser Bereich ausgebaut: Rotes Kreuz NÖ und Arbeitersamariterbund ASBÖ haben mit Unterstützung des Landes NÖ die „Sonderinfektions- und Unterstützungseinheit Niederösterreich“, kurz SIUE, etabliert. Ziel ist es, hochansteckende Patienten sicher zur Weiterbehandlung zu transportieren –

sicher für Patienten und Retter. Denn bei Infektionen mit Ebola, Lungenpest oder Pocken ist die herkömmliche Schutzausrüstung mit Mundschutz nicht ausreichend.

„Wenn in Schwechat ein Flugzeug mit einem Verdachtsfall an Bord landet, dann bleibt es am Rollfeld, bis unsere Einheit kommt und die Passagiere versorgt“, schildert Rotkreuz-NÖ-Präsident Josef Schmoll, wie ein Einsatz der neuen Einheit aussehen könnte.

Die Notwendigkeit einer derartigen Einheit begründet die zuständige Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig damit, dass Niederösterreich mit dem Flughafen Schwechat ein Einfallstor für mögliche Infektionen habe. Überdies sei Österreich ein Tourismusland, hier brauche es Schutzmaßnahmen. Man wolle gerüstet sein, ohne Angst zu verbreiten.

35 Mitarbeiter an vier Standorten in NÖ

Die Sondereinheit SIUE ist einzigartig in Österreich, wird betont. Sie hat derzeit rund 35 speziell geschulte Mitarbeiter an vier Standorten: Bruck, Korneuburg und Horn, die vom Roten kreuz betrieben werden, und St. Georgen, betrieben vom ASBÖ. Leiter der Einheit ist Rotkreuz-Mann Martin Weiler.

Das Land NÖ finanziert Ausrüstung, Material und die Weiterbildung der SIUE-Mitarbeiter.

Was als hochinfektiöse Krankheit gilt, das weiß die Landessanitätsdirektion. Leiterin Irmgard Lechner nennt hier neben Ebola, Lungenpest und Pocken noch SARS, das schwere Atemnot verursacht, und MERS, das Atemwege, Lunge und Nieren befällt.