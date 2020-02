Mit rund 791 Millionen Euro stehen die Unfallfolgekosten von Skisportunfällen an erster Stelle der teuersten Sportunfälle in Österreich. Laut einer aktuellen Studie des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) verursacht ein verunfallter Skifahrer durchschnittlich 30.800 Euro an Folgekosten. Mehr als 25.600 Menschen müssen jedes Jahr nach Skiunfällen ins Krankenhaus.

Gebrochene Knochen und Sehnenverletzungen machen den Großteil der Verletzungen aus. Kopfverletzungen sind dank der hohen Helmtragequote rückläufig. Neben Selbstüberschätzung und mangelnder Kondition sind viele Sportler zu schnell unterwegs. Ein Drittel (35 Prozent) der verunfallten Nächtigungs-Skigäste verunfallen bereits am ersten Tag. Über 20 Prozent der Unfallfahrer sind zwischen 45 und 55 Jahre alt. In NÖ verletzen sich jährlich rund 2.100 Personen beim Skifahren.