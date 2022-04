Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl nach tödlichem Verkehrsunfall verurteilt

Lesezeit: 5 Min AN APA / NÖN.at

Benjamin Karl vor Gericht in Zell am See Foto: APA

D er österreichische Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl ist am Freitag wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls im Pinzgau am Bezirksgericht Zell am See zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der 36-Jährige war am 30. Juni 2021 auf der Felbertauernstraße bei Mittersill mit seinem Wagen gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt. Dessen 70-jähriger Lenker kam ums Leben, seine 69-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.