Achtung, Berg! Alpinpolizei warnt vor Gefahren im alpinen Raum

Werbung

Zwei Männer starben am letzten August-Wochenende auf der Hohen Wand. Unabhängig voneinander stürzten erst ein 83-Jähriger und wenige Stunden später ein 67-Jähriger am sogenannten Springlessteig ab.

Der Beginn der herbstlichen Wandersaison ist für Michael Hochgerner, Leiter der Alpinpolizei NÖ, immer Anlass, vor den Gefahren im alpinen Raum zu warnen.

Unfälle beim Aufstieg sind oft auf Herz-Kreislaufprobleme zurückzuführen, weiß Hochgerner. Er appelliert dringend, die eigene Kondition realistisch einzuschätzen. Die ist auch für den Abstieg wichtig, wo es durch mangelnde Konzentration und auch Kondition oft zu folgenschweren (Ab-)Stürzen kommt. „Wichtig ist, dass man in der Gruppe nur so schnell wie der Langsamste und so stark wie der Schwächste ist“, sagt Hochgerner. Die Unfallanalysen des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit ÖKAS zeigen, dass leider häufig genau das Gegenteil gemacht wird.

Die alpine Unfallstatistik, die das ÖKAS jährlich erstellt, ist wenig erfreulich: Elf Menschen verunglückten im Jahr 2021 in NÖs Bergen tödlich, es gab 505 Verletzte. Im aktuellen Jahr waren es bereits 23 Tote und 292 Verletzte.

Richtige Planung und Ausrüstung sind entscheidend

Ein Zauberwort beim Wandern ist die Planung: Wie lange ist eine Tour, wie viele Höhenmeter sind zu bewältigen, gibt es bewirtschaftete Hütten am Weg und was sagen die Wetterprognosen? Im Herbst sei zwar aufgrund des stabileren Wetters weniger mit Gewittern zu rechnen, weiß Hochgerner, allerdings fällt häufiger Nebel ein. Und der kann zu erheblichen Orientierungsproblemen führen. Weshalb Hochgerner empfiehlt, während längerer Wanderungen immer das Wetter im Blick zu behalten.

Neben passender Ausrüstung und ausreichender Verpflegung muss vor allem im Herbst, wo die Tage kürzer werden, eine Stirnlampe ins Gepäck. Und für Notfälle ein Mobiltelefon mit vollem Akku.