Zehn neue Taucher für die FF NÖ

Training und auch Prüfungen finden im Lunzer See statt. Training und auch Prüfungen finden im Lunzer See statt. Angelika Ilkerl von der FF Krems ist die erste Frau unter den Einsatztauchern für eine Einsatztiefe von 10 Metern in Niederösterreich. Christian Pfeiffer, Kommandant des Sonderdienstes Tauchdienst (2.v.re.), mit einem der Kandidaten. Die zehn angehenden Feuerwehrtaucher haben erfolgreich die Hälfte ihrer Ausbildung hinter sich gebracht.

