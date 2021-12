Corona-Cluster in zwei Justizanstalten in NÖ gewachsen

In Sonnberg (Bezirk Hollabrunn) wurden 44 Infizierte gemeldet, in Hirtenberg (Bezirk Baden) 39. In einem Wohnheim im Bezirk Hollabrunn sank die Zahl der positiv Getesteten laut dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um vier auf 33. In der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) wurde ein Rückgang um drei auf 27 Fälle verzeichnet.