Kindesmissbrauch im Internet: EU plant Gesetz

Der EU-Gesetzesvorschlag zur Prävention und Bekämpfung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern im Internet sorgt aus Datenschutz-Gründen für Kritik. Die „Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Rechte der Kinder vor sexueller Ausbeutung“ (ECPAT Österreich) unterstreicht nun ihre Forderungen, den EU-Vorschlag zu unterstützen, mit Zahlen aus einer aktuellen Studie („Help us to help you“): Für diese wurden über 1.000 deutschsprachige Nutzerinnen und Nutzer von Kindesmissbrauchsdarstellungen im Darknet befragt.

Die Zahl der Kindesmissbrauchsdarstellungen im europäischen Raum ist zwischen 2014 und 2021 stark angestiegen: von einer Million auf über 20 Millionen. Auch in Niederösterreich werden immer wieder Fälle aufgedeckt. Weltweit wurden alleine 2021 mehr als 85 Millionen solcher Bilder und Videos gemeldet, wobei 62 Prozent dieses Materials auf Servern in Europa bereitgestellt werden. Die Europäische Kommission veröffentlichte im Mai 2022 daher einen neuen Gesetzesvorschlag, stieß aber damit auf Widerspruch. Auch Österreich zeigte sich vorerst ablehnend.

Darknet-Studie „Help us to help you“

Mit Verweis auf die internationale Studie „Help us to help you“ fordert ECPAT Österreichs Regierung dazu auf, den EU-Gesetzesvorschlag zu unterstützen. Auch, wenn dieser bislang zu vage sei und noch verbessert werden müsse, betont Astrid Winkler, Geschäftsführerin von ECPAT Österreich. „Help us to help you“ wurde von einer finnischen NGO für Kinderrechte durchgeführt: Erstmals wurden dafür Nutzerinnen und Nutzer von Kindesmissbrauchsdarstellungen im Darknet selbst über ihr Verhalten und ihren Konsum befragt.

Provider und Dienste-Anbieter sollen Darstellungen entfernen

Der EU-Gesetzesvorschlag sieht vor, dass Internet-Service-Provider und die Anbieter von Online-Diensten dazu verpflichtet werden, Material über sexuellen Kindesmissbrauch in ihren Diensten aufzudecken, zu melden und zu entfernen. Ein Teilaspekt ist die Durchführung von standardisierten Risikobewertungen: Anbieter von Hosting- oder Messanger-Diensten müssen untersuchen, wie groß das Risiko ist, dass ihre Dienste für die Verbreitung von Kindesmissbrauchsdarstellungen und Grooming zweckentfremdet werden. Grooming, die Kontaktaufnahme zu sexuellen Zwecken, ist in Österreich strafbar.

Risikobewertung durch Experten

Die durchgeführten Risikobewertungen werden im Anschluss von einer multifunktionellen Gruppe von Expertinnen und Experten analysiert. Wird die Risikobewertung als ungenügend erachtet, kann das in diesem Zusammenhang ebenfalls geplante EU-Zentrum eine Aufdeckungsanordnung beim Gericht und/oder der Staatsanwaltschaft beantragen. Wenn die zuständige Stelle die Anordnung genehmigt, muss das betroffene Unternehmen mit einer Software dafür sorgen, dass die Kommunikation gescannt wird. Die Nutzerinnen und Nutzer des Dienstes müssen darüber informiert werden. Bestätigt sich der Verdacht, dass Kindesmissbrauchsdarstellungen im Umlauf sind, wird das an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet.

Künstliche Intelligenz soll einschlägiges Material finden

Die EU-Zentralstelle soll für die Risikobewertungen validierte Datenbanken zur Verfügung stellen. Anhand spezifischer Werte pro Datei (Hash Matching) wird überprüft, ob das untersuchte Material bereits in der Datenbank vorhanden ist. Dasselbe gilt für Bilder und Videos, die leicht verändert worden sind, dem abgespeicherten Material aber ähnlich schauen (Photo-DNA). Solche Veränderungen können die Farbe oder den Bildausschnitt betreffen. Für das Finden von Material, das bislang nicht in Datenbanken bekannt ist, wird Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt. Die KI erkennt in visuellen Inhalten bestimmte Muster und entwickelt die Datenbank auf diese Weise weiter.

Wird ein Scan angeordnet und kommt KI zum Einsatz, werden die Ergebnisse nicht automatisch an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet, sondern manuell überprüft. Denn die KI kann nicht unterscheiden, ob es sich bei den Abbildungen tatsächlich um Missbrauchsdarstellungen handelt, oder ob sich junge Menschen freiwillig Nacktfotos schicken.

Österreichs Sorge um den Datenschutz

Die ablehnende Haltung, unter anderem auch in Österreich, wurde vor allem mit der Sorge um das Grundrecht auf Datenschutz argumentiert. Thomas Müller, Direktor Netzwerkentwicklung bei ECPAT International, meint dazu, dass es nicht um das blinde Überwachen privaten Kommunikation, sondern um das gezielte Scannen nach Missbrauchs-Inhalten gehe.

Einschlägiger Online-Konsum steigert das Verlangen

Eine wesentliche Erkenntis der Studie ist der starke direkte Zusammenhang zwischen dem Online-Konsum von Kindesmissbrauchsdarstellungen und dem Drang, körperlichen und sexuellen Missbrauch an Kindern zu begehen. So haben 49 Prozent der Befragten schon einmal direkten Kontakt zu einem Kind gesucht, nachdem sie Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern angesehen haben.

Um zu verhindern, dass die große Mehrheit der Konsumierenden von Kindesmissbrauchs-Darstellungen zu Kontaktverbrechern wird, ist für Müller Prävention essenziell. Auch deshalb, weil jede und jeder Zweite sein Verhalten überdenkt. „Sehr viele würden ihre sexuellen Fantasien gerne ausleben, ohne dabei bei irgendjemandem Schaden anzurichten oder Verbrechen zu begehen, allerdings wird dieser Wille oft durch die ständige Verfügbarkeit der Kindesmissbrauchsdarstellungen überschattet“, erklärt Müller.

Meiste Konsumierende beim ersten Konsum noch selbst minderjährig

Die Studie zeigt auch, dass 70 Prozent beim ersten Anschauen von Kindesmissbrauchsdarstellungen selbst jünger als 18 Jahre sind. Und fast die Hälfte aller deutspsprachigen Befragten gab an, versehentlich auf das Material gestoßen zu sein. Kindesmissbrauchsdarstellungen sind demnach sehr weit verbreitet und leicht zugänglich. „In der momentanen Situation besteht eine große Chance, dass unsere Kinder sehr früh und unabsichtlich mit höchst gewalttätigen Inhalten von Kindesmissbrauch in Berührung kommen können“, sorgt sich Müller nicht nur um die Opfer.

Weitere Erkenntnisse der Studie betreffen unter anderem die Geschlechterverteilung: So werden Darstellungen sexuellen Missbrauchs an Mädchen fast doppelt so häufig angesehen als die an Buben. Fast 50 Prozent gaben an, sich - immer beliebtere - Livestreams von Kindesmissbrauchsdarstellungen anzuschauen. Mindestens einmal aufhören wollten 65 Prozent. Vergeblich nach Hilfe gesucht haben 13 Prozent und lediglich fünf Prozent haben Unterstützung bekommen.

Müller: „Kindesmissbrauchsdarstellungen vom Netz verbannen“

Auf Basis der Untersuchung und der Überzeugung, Daten- und Kinderschutz nebeneinanderstellen zu können, fordert ECPAT Österreich von der Regierung, ihrer primär ablehnenden Haltung zu überdenken. „Für uns ist es wichtig, dass Kinderschutz mindestens den Stellenwert bekommt, den andere Grundrechte auch haben“, betont Winkler und fügt hinzu: „Wir brauchen eine gesetzliche Regelung auf EU-Ebene, um diesem strafrechtlichem Treiben Einhalt zu gebieten. Aus diesem Grund steht das ECPAT-Netzwerk dem EU-Gesetzesvorschlag positiv gegenüber.“ Klar sei jedoch auch, dass es in einigen Punkten Verbesserungen brauche, so Winkler.

„Wir müssen Kindesmissbrauchsdarstellungen so weit wie möglich vom Netz verbannen. Dann reduzieren wir den Markt und die möglichen Täterinnen und Täter werden nicht ständig angespornt, ihre Fantasien an Kindern auszuleben. Dadurch sinkt schließlich auch die Nachfrage und das sorgt letztendlich dafür, dass unsere Kinder besser vor sexuellem Missbrauch geschützt werden“, hält Müller abschließend fest.