Hermann Lager: „Mehr als ein Millionärskind“

„Wir wurden liebevoll versorgt, wir hatten eine Mutter, die uns tolle Werte vermittelt hat“, sagt Hermann Lager. Der heute 63-Jährige ist nach dem Tod seiner Eltern im Alter von fünf Jahren ins SOS Kinderdorf nach Hinterbrühl gekommen, gemeinsam mit seinem damals zweieinhalbjährigen Bruder.

Heute lebt Lager in Biedermannsdorf, seine Spaziergänge führen ihn immer wieder durchs Kinderdorf. Im Rahmen einer Patenschaft unterstützt er dort mehrere Kinder. Um ein bisschen von dem zurückzugeben, was er selbst dort bekommen hat. „Ein wohlbehütetes Zuhause“, wie er sagt. „Wir hatten so viele Möglichkeiten dort, wenn ich zur Tür rausgegangen bin, waren da zwanzig Gleichaltrige. Als Einzelkind eines Millionärs hätte ich nicht so viele Möglichkeiten gehabt.“ Auch Urlaube habe es gegeben, Zeltlager, damals noch streng nach Burschen und Mädchen getrennt, „was uns nicht gar so getaugt hat“.

In Mödling hat Hermann Lager die HTL absolviert, später hat ihn sein Beruf als Maschinenbauer in die ganze Welt geführt. Während eines zweijährigen China-Aufenthaltes hat er seinen Urlaub dazu verwendet, um ein SOS Kinderdorf in Vietnam zu besuchen.

Es gab keinen Zaun herum, wir durften überall hingehen Hermann Lager

Wie ist er als „Heimkind“ eigentlich von anderen gesehen worden? „In der HTL ist es manchmal vorgekommen, dass ein Lehrer gesagt hat ,der Lager aus dem Heim‘“, schildert Hermann Lager. Dabei sei das Kinderdorf kein Heim im strengen Sinn gewesen, „es gab keinen Zaun herum, wir durften überall hingehen“.

Über allem aber steht seine Kinderdorf-Mutter, die ihm und den Geschwistern essenzielle Werte vermittelt habe. Empathie, sagt Lager, und was es heißt, eine Familie zu sein.

Auch Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner sei ab und zu auf einen Kaffee vorbeigekommen. Dabei hat der große Hermann dem damals 7-jährigen Hermann den Kopfstand beigebracht. Im Anzug, mit einem Polster unterm Kopf. „Wahrscheinlich wollte er, dass ich die Welt einmal verkehrt herum sehe“, sagt Lager.