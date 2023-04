Caritas St. Pölten schafft mit Podcast eine neue „Begegnungszone“

Werbung

Um Einblicke in die vielfältigen Aufgaben der sozialen Arbeit zu geben, hat die Caritas St. Pölten einen Podcast von, mit und über Menschen in Niederösterreich gestartet. In der „Begegnungszone Caritas“ stehen die Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie die Klientinnen und Klienten der Caritas im Zentrum. Zu Wort kommen Menschen, die in Einrichtungen der Caritas St. Pölten tätig sind oder darin Schutz, Hilfe und Unterstützung suchen. Der Podcast wird von Journalist Tom Rottenberg gestaltet und erscheint rund einmal pro Monat.

Während in der ersten Folge eine Mitarbeiterin aus der mobilen Pflege bei ihrer Arbeit begleitet worden ist, wird in der zweiten das carla Krems, der größte Secondhand-Laden der Caritas St. Pölten, vorgestellt. Auf einer Fläche von 900 Quadratmetern werden nicht nur Textilien, Hausrat, Elektrogeräte, Bücher und Co. verkauft, das Geschäft bietet auch vielen Menschen mit und ohne Behinderungen einen Arbeitsplatz.

Der Podcast „Begegnungszone Caritas” ist auf allen gängigen Plattformen wie Soundcloud, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts und YouTube abrufbar. Die aktuelle Folge gibt es hier.