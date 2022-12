Tonnenweise Unterstützung für die Sozialmärkte in NÖ

Werbung

Rotes Kreuz, Caritas, Volkshilfe, Hilfswerk, Lebenshilfe - all diese Organisationen betreiben Sozialmärkte und sind mit einer enorm wachsenden Kundenschar konfrontiert. Um gespendete Lebensmittel und Hygieneprodukte gerecht verteilen zu können, wurde 2019 die ARGE Soziale Lebensmittel-Grundversorgung gegründet, eine Dachorganisation für die Sozialmärkte. Deren Vorsitz wechselt, aktuell hat ihn Wolfgang Brillmann, Geschäftsführer der soogut-Sozialmärkte, inne.

"Waren schon dort, wo sie hingehören"

Aus diesem Grund wurde auch in den St. Pöltner soogut-Markt zur Pressekonferenz geladen: Vor Weihnachten hat die ARGE gemeinsam mit dem Land NÖ Lebensmittel- und Sachspenden gesammelt. "Die Waren sind in den Läden angekommen und sind auch schon dort, wo sie hingehören, nämlich bei den Menschen, die sie brauchen“, sagt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Die Waren, das sind einige Tonnen Kartoffeln, Milch, Kakao, Universal-Mehl aber auch Holzbriketts, Damenbinden, OP-Masken und Desinfektionsmittel und Medizinprodukte wie Pflaster.

Die Klientel der Sozialmärkte wächst ständig, sagt Wolfgang Brillmann. Zwischen 30 und 60 Prozent liege die Steigerungsrate im vergangenen Jahr. Die größte Gruppe sind Alleinerzieherinnen sowie Pensionisten und Pensionistinnen.

Kartoffeln, Holzbriketts und Hygieneartikel

„Was man nicht alleine schafft, das schaffen viele", zitierte Raiffeisen-NÖ-Wien-Obmann Erwin Hameseder einen der Leitgedanken von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. RWA Raiffeisen Ware Austria und die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien unterstützen die Aktion mit zwei Tonnen Kartoffeldauerprodukten, einer Palette Milch pro Woche für ein Jahr lang, 500 Kilogramm Kaffee, 700 Kilogramm Kakao, 50.000 Kilogramm Universalmehl, zwölf Tonnen Holzbriketts und fünf Tonnen Kartoffeln. Die Firma Stix steuert Pflegeartikel wie Shampoo oder Duschgel bzw. Desinfektionsmittel bei. Die Firma Lohmann & Rauscher spendet medizinisches Zubehör und Damenhygieneartikel.

"Es braucht rasche und unkomplizierte Hilfe"

„In dieser für viele Menschen herausforderndere Zeit braucht es herausragende, unkomplizierte und rasche Hilfe. Heute gilt mein Dank nicht nur den anwesenden Unternehmen, sondern allen Beteiligten, die uns bei diesem Spendenprojekt unterstützt und große Mengen an Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs tatkräftig unterstützt haben“, sagte Wolfgang Brillmann, Geschäftsführer soogut Sozialmarkt GmbH und aktueller Vorsitzender der ARGE.

„Wir freuen uns, dass wir mit unseren Hygieneprodukten den soogut Sozialmarkt und die Menschen, die hier Produkte beziehen, unterstützen können“, unterstrich Stefan Ringhofer, Standortleiter der Firma Lohmann & Rauscher in Schönau/Triesting.

„Für mich ist es sehr wichtig, regional zu helfen. Wir helfen mit Hygieneartikeln, weil gerade in Zeiten wie diesen die Menschen gerade bei diesen Sachen sparen“, so Styx-Naturkosmetik-Geschäftsführer Wolfgang Stix.

Spenden und Weihnachtsaktion im soogut-Markt St. Pölten

