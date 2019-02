Mit harten Worten kritisiert SPÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl die vom Innenministerium geplanten Sparmaßnahmen bei der Polizei: „Kickl ist ein Unsicherheitsminister und Provokateur!“

Eigentlich sollten in NÖ 4.900 Beamte Dienst versehen, tatsächlich sind es derzeit nur 4.200. 15 Prozent Einsparung an Überstunden kündigte der FP-Minister überdies an. Statt 360 versprochene Bewerber können aktuell nur 28 Personen den Polizei-Grundkurs beginnen.

Schnabl präsentiert Maßnahmenplan

Grund sei die Reform der Aufnahmetests: Selbst top-bewertete Bewerber müssten diesen wegen zu kurzer Übergangsfristen wiederholen. Entgegen dem 2017 zwischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und dem damaligen Innenminister Wolfgang Sobotka geschlossenen Sicherheitspakt seien die darin versprochenen 700 neuen Polizeiposten nicht umgesetzt. Schnabl präsentierte nun seinen Maßnahmenplan:

Mindestens 20 geschlossene Polizeidienststellen sollen wieder geöffnet werden.

Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplanstellen sowie zusätzlichen Planstellen.

Verpflichtendes Antigewalttraining sowie Verschärfung der Wegweisung.

Verschärfung des Strafrahmens bei Gewaltdelikten.

Rückführungsabkommen für ausländische Straftäter.

FCG-Polizeigewerkschafter Günter Lameraner begrüßt „die Unterstützung der SP gegenüber unserem Dienstgeber“.

Doch stimmt er nicht allen Forderungen von Schnabl zu. Etwa der nach Aufsplittung zusammengelegter Polizeidienststellen, denn „das war ein Wunsch vieler Kollegen, weil so Kräfte gebündelt werden konnten und Streifen so doppelt besetzt fahren können“. Neue Ausbildungsplanstellen würden nur Sinn machen, wenn Personal verfügbar sei. Und wichtiger als eine Strafrahmenerweiterung bei Gewalttaten sei eine Ausschöpfung der bestehenden Möglichkeiten.