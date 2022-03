NÖ Landesverband: Feuerwehr-Ausrüstung für die Ukraine

Werbung

Schutzjacken, Feuerwehrhelme, Schläuche, Pumpen, hydraulisches Rettungsgerät und vieles mehr wurde in den letzten Wochen von Freiwilligen Feuerwehren aus Niederösterreich ins Container-Terminal des NÖ Landesfeuerwehrverbandes gebracht. Die Ausrüstungsgegenstände wurden verpackt und für den Transport per Lkw vorbereitet.

Große Unterstützung der Spendenaktion kam auch vom Land Niederösterreich sowie den einzelnen Gemeinden. Am Mittwoch waren LHStv. Stephan Pernkopf und Präsident des NÖ Gemeindevertreterverbandes Johannes Pressl zu Besuch beim NÖ Landesfeuerwehrkommando, um sich ein Bild der Spendenbereitschaft der Feuerwehren zu machen.

Hilfskonvoi ist unterwegs

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machten sich drei Lkw-Züge und ein Kommandofahrzeug der NÖ Feuerwehren mit insgesamt sechs Containern Feuerwehrausrüstung auf den Weg.

Ziel ist ein Logistikzentrum in der slowakischen Stadt Kosice, wo die gespendete Ausrüstung gesammelt wird. Von dort aus wird sie an ukrainische Feuerwehren verteilt.

Französische Feuerwehr auf der Durchreise

Nicht nur Niederösterreichs Feuerwehren zeigen sich ihren ukrainischen Kameraden gegenüber solidarisch. Französische Feuerwehren liefern ebenfalls gespendete Feuerwehrausrüstung, darunter auch mehrere Feuerwehrfahrzeuge an die ukrainische Grenze. Ein Konvoi der französischen Sécurité civile, bestehend aus 50 Feuerwehrfahrzeugen und Sattelzügen, transportiert die Spenden per Achse nach Rumänien, wo sie an ukrainische Feuerwehren weitergegeben werden.

Donnerstagabend machte der Konvoi einen Zwischenstopp im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum. Dessen Räumlichkeiten bieten Platz sowohl für die rund hundert Rettungs- und Feuerwehrleute als auch die zahlreichen Fahrzeuge.

Um 6:00 Uhr in der Früh setzte der der Konvoi seine Fahrt fort.