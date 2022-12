NÖ hilft: Betlehem im ukrainischen Charkiw

Werbung

„Hier geht es ums nackte Überleben. Wir wissen nie, was der nächste Tag bringt.“ Bischof Wassyl Tutschapez wirkt erschöpft. Seit neun Monaten ist die Kathedrale des griechisch-katholischen Bischofs von Charkiw, im Osten der Ukraine, ein Zentrum humanitärer Hilfe für mehrere tausend Menschen.

Unterstützt von 70 freiwilligen Helfern, darunter auch drei Ärzte, versucht er, die Grundversorgung für Hilfesuchende sicherzustellen. Gleichzeitig organisieren er und die 25 Priester in seiner Diözese Hilfe für alleingelassene alte Menschen, Menschen mit Behinderungen oder Mütter mit Kindern, die wegen der Angriffe ihre Häuser nicht verlassen können.

Hilfsgüter-Vorrat neigt sich dem Ende zu

Zu Beginn des Krieges sind noch zahlreiche Hilfsgüter aus Österreich, Polen, der Slowakei und Italien eingetroffen. In der Zwischenzeit neigt sich der in der Kathedrale gelagerte Vorrat dem Ende zu. Vor allem aufgrund der niedrigen Temperaturen steigt der Bedarf an Nahrungsmitteln, Medikamenten, Kleidung, aber auch an warmen Decken. Wie in vielen anderen Teilen des Landes fallen Wasser- und Stromversorgung häufig aus. Alles Notwendige muss bei Tageslicht geschehen.

Hilfsgüter wie warme Schuhe werden dringend benötigt. Foto: Bischof Wassyl Tutschapez

Mit Blick auf das kommende Weihnachtsfest meint der Bischof, dass es wohl sehr nahe dem eigentlichen Weihnachtsgeschehen komme. Wie Gott in der Finsternis und Kälte einer Höhle außerhalb der Stadt unbemerkt zur Welt gekommen ist, versucht die Kirche in Charkiw durch ihr Ausharren bei den Menschen in dieser menschlich aussichtslosen Situation ein Zeichen für Gottes Nähe zu sein. Betlehem ist heuer besonders in Charkiw gegenwärtig.

Kardinal Christoph Schönborn will Bischof Tutschapez unterstützen. Über den ukrainischen Priester Yuriy Kolasa, Generalvikar der katholischen Ostkirchen in Österreich, hält er Kontakt mit dem Bischof und hat ein Spendenkonto eingerichtet, um ihn und seine Mitarbeiter in ihrem humanitären Dienst zu helfen.

Spenden gehen an das Konto „Ukraine Hilfe“.

Kontoinhaber ist das Ordinariat für die Gläubigen der katholischen Ostkirchen.

IBAN: AT78 1919 0001 3602 6950

Zahlungsreferenz: 3722401205