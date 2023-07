Das sind die Sommerbaustellen 2023 in Niederösterreich

In Niederösterreich, Wien und dem Burgenland haben gerade die Sommerferien begonnen. In dieser Zeit stehen aber nicht nur Urlaub und Erholung auf dem Programm, sondern auch größere Baustellen im Bereich des Verkehrs. Wie gewohnt gibt es auch in Niederösterreich wieder einige Sommerbaustellen auf Bundes- bzw. Landesstraßen.

So wird entlang der B1 gleich an drei Stellen gearbeitet. In Zelking-Matzleinsdorf (Bezirk Melk) ist auf einer Länge von etwa einem Kilometer vom 21. Juli bis zum 11. August eine halbseitige Sperre vorgesehen. Bereits seit Anfang Juni, und ebenfalls bis zum 11. August, ist ein Streckenabschnitt der B1 in Erlauf (Bezirk Melk) halbseitig gesperrt. Ab morgen wird es dann außerdem eine Baustelle bei Kilometer 68 (St. Pölten) geben. Sie soll am 23. Juli enden.

„Motor für die Lebensqualität in Niederösterreich“

Weitere wichtige Arbeiten im Sommer werden unter anderem an der B2 in Sitzendorf an der Schmida (Bezirk Hollabrunn), entlang der B35 in Krems, an der B38 an mehreren Stellen und an der B54 in Wiener Neustadt durchgeführt. Hier findet zwischen Kilometer 1,142 und 1,400 eine Niveaufreimachung, die noch bis 28. Juni 2024 dauern soll, statt.

„Der Erhalt, die Sanierung und der Ausbau unseres Straßennetzes sind ein wichtiger Motor für die Lebensqualität in Niederösterreich. Wir investieren, damit unsere Landsleute auf gut erhaltenen Straßen sicher vorankommen. Ein großes Dankeschön gilt allen Straßenbaumitarbeitern, die auch an den heißesten Tagen im Dienst der Allgemeinheit stehen und einen großartigen Job erledigen“, meint Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ), Landesrat für Infrastruktur und Verkehr.

Das sind die wichtigsten Sommerbaustellen 2023 in Niederösterreich